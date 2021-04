Jaca accueillera la Copa del Rey de hockey sur glace

21/04/2021 à 18:09 CEST

Sport.es

le Pavillon de glace Jaca (Huesca) sera le décor de la Final Four de la Coupe SM el Rey, qui se tiendra du 1er au 2 mai et auquel assistera le tout nouveau champion de la ligue, le Gel de hockey du Barça, à côté de CG Puigcerdà, les CH Jaca et le SAD Majadahonda.

Les deux premiers ont été classés par leur statut de finaliste des loteries de la Ligue nationale de hockey sur glace, tandis que Poney Oui Majadahonda obtenu la position après avoir imposé le CHH Txuri Urdin en quarts de finale. La piste Jacetana accueillera la phase finale de la Coupe pour la 13e fois, étant l’endroit où cette compétition a été disputée le plus souvent.

Ils ouvriront la première demi-finale CG Puigcerdà Oui CH Jaca. Face à face deux équipes les plus récompensées de la compétition, les Catalans avec 11 titres et les hôtes avec 14. Dans les duels préliminaires lors des Loteries LNHH, le bilan après trois matchs est de 2-1 en faveur de Jaca, toujours décidé par le minimum.

le Gel de hockey du Barça et le SAD Majadahonda Ils joueront la deuxième demi-finale. Les Madrilènes ont gagné une place dans le Final Four après avoir raté les éliminatoires de la ligue, et ils chercheront à surprendre un Barça qui arrive lancé après avoir été proclamé champion de la Ligue nationale de hockey sur glace. En saison régulière, l’équipe du Barça a prévalu à chaque match contre Majadahonda.