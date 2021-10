Jaca accueillera le championnat espagnol de patinage artistique

20/10/2021

Jaca accueillera le Championnat d’Espagne de patinage artistique Iberdrola 2021-22. La ville de Huesca accueillera un championnat qui se déroulera du 17 au 19 décembre, trois ans après qu’il s’y soit déroulé pour la dernière fois.

Les plus grands talents du pays se retrouveront sur la glace pour chercher la plus grande reconnaissance nationale du patinage, dans un tournoi qui récupérera des éléments comme la catégorie synchronisée ou le gala final après avoir été conditionné lors de l’édition précédente par la pandémie.

Le concours national aura en plus de faire partie du classement olympique pour les couples de danse. En ce moment, Olivier Intelligent et Adrien Diaz avance de 0,25 point à Sara blessée et Kirill Jalyavin après le Trophée de Finlande 2021.

L’événement verra également la participation du couple classé pour les Jeux Olympiques de 2022, celui formé par Laura Barquero et Marco Zandron, en plus du reste des membres de l’équipe nationale espagnole de cette discipline et d’un grand nombre de patineurs.

Cet événement fait partie des événements liés à la célébration en 2022 du 50e anniversaire des sports de glace à Jaca, ce qui indique l’importance de la ville de Huesca dans le développement des sports d’hiver.