« J’accepte la situation et nous allons jouer sans excuses pour les blessés »

02/01/2022 à 17:34 CET

L’entraîneur de Villarreal, Unai Enery, a affirmé qu’il respecte la situation qui s’est produite en raison de la propagation de covid-19 et que son équipe affrontera le match sans excuse, même si un jour après le match, il ne sait toujours pas s’il pourra compter sur certains des footballeurs qui trouvent déjà mieux.

Dans le chapitre des blessures, il a les absences de Peine, Coquelin Oui Alcácer en attendant de voir comment ça évolue Danjuma de sa blessure à la cheville, donc en ce moment, le footballeur doute de recevoir Levante ce lundi à La Cerámica.

Émeri Il s’est étonné en déclarant ne pas connaître « pour l’instant » le nombre de joueurs touchés et a rappelé qu’ils sont plongés dans un protocole et attendent que le club lui dise « ceux qui peuvent jouer, ceux qui l’ont passé et ceux qui ne peut pas » face à un match dans lequel Villarreal est conscient de l’enjeu et dans lequel, malgré avoir récupéré des points, il doit gagner.

Il a décrit Levante comme une bonne équipe qui « en raison des circonstances » est dans une position qu’elle ne mérite pas. « J’espère le meilleur Levante, j’espère une équipe qui veut renverser la vapeur. Ils ont de la capacité et des joueurs. Levante nous a expulsés de la Coupe et nous a battus en pré-saison. C’est une équipe difficile, avec des arguments et de la qualité », a-t-il déclaré. a continué.

A propos du technicien du rival, Alessio LisciIl a souligné qu’il en savait peu sur lui, mais que sa main se montrait déjà dans l’équipe. « Je pense qu’il y a déjà un meneur de Paco López et ils continuent dans la ligne d’avoir des joueurs avec un bon pied et une accélération. C’est une équipe établie et nous sommes tristes de la voir tomber parce que j’ai un certain attachement à eux, mais l’important va être ce qu’on fait », a conclu l’entraîneur basque.