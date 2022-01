« J’accepterais en 2022 d’être plus inconstant mais de gagner plus de tournois »

Numéro 1 mondial Jon Rahm a atteint Kapalua (Hawaï) renouvelé et désireux de dépasser les résultats de 2021. L’espagnol est présenté cette semaine au Tournoi des champions pour la cinquième fois de sa carrière, mais la première en tant que numéro 1 mondial à débuter la saison.

« Cela signifie que vous avez fait du bon travail, que vous avez gagné un tournoi et que vous avez passé une excellente année », a déclaré Rahm lors d’une conférence de presse officielle sur le fait d’être à Kapalua (Maui, Hawaï), pour commencer le saison dans le Tournée de la PGA. « Je suis très heureux d’être ici, c’est toujours un tournoi que j’attends avec impatience », a-t-il ajouté.

Cela survient après deux années mouvementées au cours desquelles Rahm a enregistré quatre victoires et 19 autres top-10. Treize d’entre eux se sont produits l’année dernière, bien qu’il s’empresse de souligner que cela aurait été un de plus si ce n’était d’un test COVID-19 qu’il a testé positif et l’a laissé de côté alors qu’il dirigeait le Mémorial après 54 trous.

Rahm était également la star de l’équipe d’Europe malgré sa défaite contre les États-Unis à la Ryder Cup en septembre. Il a joué une fois lors du Fall Swing, ratant le cut au championnat Fortinet, puis a clôturé l’année après un autre cut raté au Andalucía Masters en octobre.

Au milieu de son excellente séquence de deux ans, Rahm a changé de club (joue aux fers Callaway) en janvier dernier, ce qui signifie qu’il a passé la saison des vacances précédente à travailler « plus dur que jamais » pour minimiser l’impact de son matériel.

« Lorsque la Ryder Cup s’est terminée, il n’y avait plus qu’un an et demi. Pas seulement les quatre derniers mois, mais l’année et demi d’avant », a déclaré Jon. « J’avais besoin d’une pause. Non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Nous l’avons tous enduré ensemble, et je voulais juste du temps pour être père et mari et être là avec ma femme et mon fils », a-t-il ajouté.

Après presque 3 mois depuis sa dernière sortie en compétition, Rahm a déclaré qu’il se sentait bien mentalement et physiquement.

L’Espagnol a également un objectif entre la poitrine et le dos et est de maintenir le numéro 1 mondial. C’est un honneur qu’il a conservé jusqu’à la fin de l’année grâce à Collin Morikawa, deuxième, qui a réussi 76 tirs lors de la dernière manche du Hero World Challenge du mois dernier et qui a terminé cinquième à égalité.

Rahm insiste sur le fait qu’il ne travaille pas pour protéger sa position au sommet du classement mondial officiel du golf. « Si je suis dans cette position, c’est à cause de la façon dont j’ai joué ces derniers temps, donc si je veux rester là-bas, je dois rester à ce niveau et essayer de m’améliorer. Si je peux le faire et jouer comme je le sais comment le faire, tout le reste devrait venir. Je ne pense pas, ‘Oh, il est numéro deux, ou il vient après moi, donc je dois faire ceci ou cela.’ Non, j’essaie de jouer de mon mieux, en espérant gagner plus d’un tournoi. » L’année dernière, il a remporté son premier tournoi majeur, l’US Open, mais cela s’est également avéré être sa seule victoire de l’année sur un match de Medel.

L’objectif de Rahm est d’améliorer ce qui a été réalisé en 2021 dans tous les aspects. « Je dois admettre que je serais prêt à être plus incohérent si cela signifiait remporter plus d’un titre. J’accepterais volontiers un peu plus d’incohérence, mais j’aurais plus d’une victoire dans la saison », a-t-il déclaré. « Donc tout dépend de la façon dont vous le classez. Et je pourrais vous dire à la fin de l’année comment je le considère », a-t-il conclu.