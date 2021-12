Jacey Stahl Collins accusée de contact sexuel avec une étudiante

Une enseignante suppléante de 22 ans est accusée d’avoir eu des contacts sexuels avec une élève qui était dans ses cours. La police a déclaré qu’elle s’était rendue au domicile de l’élève lorsque ses parents étaient sortis pour avoir des relations sexuelles avec lui, lui avait envoyé des SMS et lui avait ensuite demandé de détruire son téléphone.

Jacey Bayne (Stahl) Collins, également connue sous le nom de Jacey Bayne Stahl, d’Aldritch, Missouri, a été arrêtée le 9 décembre après une enquête conjointe des départements du shérif du comté de Jasper et du comté de Barton. Elle était enseignante suppléante à temps plein pour le district scolaire de Golden City. Selon le Joplin Globe, les Golden City Schools sont situées dans le comté de Barton mais ont une partie du comté de Jasper dans leur district, y compris le domicile de l’élève avec lequel Stahl aurait eu une relation illégale.

L’âge et le nom de l’élève sont caviardés sur les archives judiciaires et il n’est identifié que par ses initiales.

Le tribunal a fixé la caution de Collins à 10 000 $ lorsqu’elle a été arrêtée. Elle a versé l’argent comptant à 10 % une semaine plus tard et a été libérée avec une restriction selon laquelle il lui était interdit d’avoir des contacts avec l’un de ses anciens élèves ou toute personne de moins de 18 ans.

KOAM a rapporté que des documents judiciaires décrivaient l’interview de l’étudiant par les enquêteurs, qui a déclaré que Collins était venu chez lui en février alors que ses parents n’étaient pas là et avaient eu des relations sexuelles avec lui. Il a déclaré aux autorités que par la suite, Collins avait continué à communiquer avec lui par SMS et sur les réseaux sociaux. Collins aurait demandé à un autre étudiant de lui demander de détruire son téléphone portable, lui proposant de lui en acheter un nouveau pour le remplacer. Il n’a pas détruit son téléphone.

Les enquêteurs du groupe de travail sur la cybercriminalité du sud-ouest du Missouri ont examiné le téléphone des étudiants et ont déclaré avoir trouvé les coordonnées de Collins et de «multiples» messages, à la fois par SMS et sur les réseaux sociaux, entre Collins et l’étudiant. Ils ont tenté de joindre Collins et de mener une entrevue avec elle, mais en vain apparemment, puis ont demandé le mandat d’arrêt contre elle.

Accompagnée de son avocat, Collins a été traduite en justice mercredi devant le tribunal de circuit du comté de Jasper pour une accusation, contact sexuel avec un étudiant, qui, sous le Missouri Rev. Stat. Le § 566.086 est un crime de classe E. La loi interdit tout contact sexuel entre les élèves et les enseignants, les employés, les bénévoles, les responsables élus ou nommés de leur école ou les sous-traitants tiers fournissant des services à leur école, et le consentement de l’élève au contact sexuel n’est pas une défense.

Collins a plaidé non coupable. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour le 9 février 2022.

[Image via Jasper County Sheriff’s Office]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]