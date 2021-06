J’achète Crypto.com coin (CRO) cette semaine (21 juin) et c’est pour le suivant !

Le prix Crypto.com Coin CRO / USD est passé de 0,2452 $ à la mi-avril à ses niveaux actuels d’environ 0,09 $. Au cours de la même période, le volume quotidien des transactions s’est affaibli et cela est généralement considéré comme un catalyseur négatif.

Cependant, les investisseurs devraient profiter de la faiblesse de la pièce CRO et l’acheter avant les attentes d’un rallye dans les semaines à venir.

Derniers développements de Crypto.com

CRO est une option attrayante dans laquelle investir après avoir obtenu un travail révolutionnaire avec d’autres sociétés tout en ajoutant de nouvelles devises et des paires de trading à votre site Web.

Après tout, la valeur de CRO est définie par sa blockchain décentralisée open source qui facilite le paiement, le commerce et les services financiers. Ainsi, plus les utilisateurs viennent à l’échange, plus la valeur CRO est élevée. À l’heure actuelle, Crypto.com travaille sur divers projets et ils ont fait des progrès spectaculaires.

Le 29 mars, Crypto.com a annoncé sa collaboration avec Visa Inc (NYSE : V), où ils ont mené avec succès le premier règlement de transaction à l’aide de l’USDC.

Cela a marqué une étape importante pour l’industrie de la crypto-monnaie et, en tant que tel, a ouvert la voie à la popularité de Crypto.com et des cas d’utilisation du monde réel aux côtés de l’USDC.

Cela signifie que les utilisateurs auront la possibilité d’acheter des produits ou des services du monde réel grâce à l’utilisation de crypto-monnaies simplement en utilisant leur Visa, ce qui est fascinant à penser et apportera très probablement beaucoup plus de trafic vers Crypto.com, ce qui conduit à une augmentation de sa devise d’origine, le CRO.

Le 18 juin, Crypto.com Capital a réalisé un investissement stratégique dans Hodooi.com. Il s’agit d’un marché NFT multi-chaînes et le soutien en capital de Crypto.com s’étendra au-delà du simple financement, et l’équipe travaillera en étroite collaboration avec Hodooi.com pour intégrer le support de la chaîne Crypto.org.

Cette chaîne est la première mise à niveau majeure du réseau principal à inclure la prise en charge du module NFT et a plus de projets pour l’avenir. La prise en charge de la chaîne Crypto.org de HoDooi.com a élargi les options pour les créateurs et les collectionneurs.

Plus récemment, Crypto.com a répertorié AMP, ainsi que la paire de trading Amp et USDT. Cet intérêt devrait rapprocher la communauté AMP et les investisseurs de Crypto.com car il s’agit d’une option commerciale viable.

Devriez-vous acheter Crypto.com maintenant ?

Cela dit, le prix CRO a le potentiel de remonter à la fin du mois.

Source de données – tradingview.com

Au 21 juin, le CRO s’échangeait à 0,0928 $. dollars Si nous regardons le graphique, nous pouvons voir que le prix a été en difficulté ces derniers temps. Cependant, il est resté dans une fourchette étroite, sans volatilité extrême, tandis que le niveau de 0,06 $ a agi comme un niveau de support où les acheteurs se sont précipités pour acheter la baisse.

En tant que tel, il est fort probable que nous puissions voir que le prix restera ainsi fin juin, avant de remonter en valeur à partir de juillet, lorsque davantage de projets sont publiés et que nous pouvons constater une augmentation de la popularité.

À 0,0928 $, cela pourrait être un investissement rentable si vous voulez le garder un peu, la fourchette attendue passant à 0,20 $. Une stratégie peut-être plus prudente consiste à acheter la moitié de votre position souhaitée à 0,10 $ et l’autre moitié si elle tombe à 0,06 $. Cela coûterait en moyenne 0,08 $ et représente un excellent point d’entrée compte tenu des progrès récents du CRO et des perspectives à long terme encourageantes.

