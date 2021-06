J’achète Livepeer cette semaine (25 juin), et voici pourquoi !

Alors que Livepeer LPT / USD a en fait chuté de plus de 50% en termes de volume d’échanges entre le 24 juin et le 25 juin, il a également connu une baisse de plus de 10% en termes de valeur au cours de cette période. , cela pourrait se présenter comme une opportunité parfaite. d’y investir.

Un pas dans la bonne direction

Le 22 juin, Livepeer a commencé à trouver son bon produit sur le marché et aurait facilité le transcodage de millions de minutes de vidéo chaque semaine.

Le 23 juin, Livepeer a rapporté que du 16 au 23 juin, les opérateurs de nœuds du réseau Livepeer ont transcodé plus de 2,35 millions de minutes de vidéo à entrée unique à partir des applications de streaming de l’économie des créateurs. Cela a représenté un niveau record et est encore plus élevé que toute autre période de 7 jours de son histoire. Ceci est une indication d’une augmentation de la popularité et de l’utilisation de Livepeer, qui a le potentiel de faire grimper son prix.

Le 24 juin, LPT a été répertorié et mis à disposition sur Coinbase Pro. Il s’agit de l’un des derniers échanges majeurs à répertorier le jeton, qui est l’infrastructure de streaming vidéo ouverte au monde. En dehors de cela, le projet était également répertorié sur Binance, Liquid, Gemini et même Kraken.

Cette liste représente une bonne nouvelle pour le projet et devrait aider Livepeer à remplir sa mission de créer une infrastructure ouverte pour les développeurs et créateurs de vidéos en streaming, ou en d’autres termes, elle devrait augmenter son prix au cours de la semaine prochaine lorsque les gens commenceront réellement à la négocier.

Dois-je acheter Livepeer (LPT) ?

Le 25 juin, le LPT se négociait aux alentours de 20 $. Bien sûr, il est inférieur au niveau de 31 $ observé il y a seulement deux jours, mais nous pouvons nous attendre à un retour au niveau de 30 $.

Source des données : tradingview.com

Livepeer a connu sa session de transcodage maximale de 7 jours avec plus de 2,35 millions de minutes d’entrée vidéo unique.

Apparaissant maintenant sur presque tous les principaux échanges de crypto-monnaie tels que Coinbase Pro, Binance, Liquid, Gemini et Kraken, nous pouvons voir qu’il y a un intérêt.

LPT a le potentiel, dans les mois à venir, d’accélérer le rythme et d’atteindre la barre des 30 $, alors que de plus en plus de personnes profitent de ses capacités et commencent à diffuser en direct sur la blockchain.

Plus il y a de vidéos à transcoder, plus l’utilisation du réseau est élevée et plus nous verrons de récompenses LPT. Ces récompenses LPT devront être échangées ou vendues, et comme de nombreux échanges le prennent en charge maintenant, cela augmentera.

En termes simples, avec le LPT se négociant à 20 $, c’est un investissement rentable pour les investisseurs à plus long terme.

Le post J’achèterai Livepeer cette semaine (25 juin), et voici pourquoi ! est apparu en premier sur Invezz.