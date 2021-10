J’achèterai Ariva (ARV) le 12 octobre et pour ça !

Ariva ARV / USD a été créé pour être utilisé dans les réseaux de voyages et de tourisme mondiaux et locaux, avec l’intention de voir beaucoup d’utilité dans un proche avenir.

Ce projet est un réseau mondial de voyages et de tourisme B2C.

Chacun de ses membres peut rencontrer des fournisseurs de services touristiques mondiaux et locaux, où ils peuvent voir leurs expériences passées, effectuer des réservations cryptographiques et obtenir des cryptographies à partir de leurs réservations et de leurs efforts de partage de contenu.

Le succès de la plateforme Ariva en tant que catalyseur de la croissance des tokens

Ariva est en train de devenir une crypto-monnaie touristique bien connue dans le but de fournir une monnaie touristique pouvant être utilisée en toute sécurité dans tous les pays du monde grâce à un portefeuille de crypto-monnaie.

Cela signifie que les touristes n’auront plus besoin de transporter des espèces ou des cartes de débit.

Cela étant dit, la crypto-monnaie a été créée par un groupe de développeurs anonymes, lancé à l’origine en mai 2021.

Il s’agit d’un réseau qui facilite les réservations de sites Web et d’applications mobiles sans frais ni commissions externes.

En raison du récent succès de la plate-forme, la valeur de la crypto-monnaie ne cesse d’augmenter.

Dois-je acheter Ariva (ARV) ?

Le 12 octobre, Ariva (ARV) valait 0,001158 $.

Pour obtenir une meilleure indication du type de point de valeur pour le jeton, nous le comparerons à sa valeur enregistrée la plus basse de tous les temps, ainsi qu’à sa valeur la plus élevée de tous les temps.

La valeur historique la plus élevée du jeton ARV s’est produite le 11 octobre, lorsque le jeton valait 0,00141842 $.

De plus, sa valeur la plus basse était le 1er septembre, lorsque le jeton ne valait que 0,00002304 $.

Maintenant que nous avons des points de comparaison, voyons ses performances et son potentiel de croissance future.

Lorsque nous comparons sa valeur la plus élevée de tous les temps au 12 octobre, nous pouvons voir qu’à son apogée, sa valeur était de 0,00026042 $ plus élevée ou 22% plus élevée.

De plus, lorsque nous comparons son point de valeur le plus bas avec la valeur du 12 octobre, nous pouvons clairement voir que le jeton a augmenté de 0,00113496 $ ou 4926%.

De son point de valeur le plus bas à son point de valeur le plus élevé, nous pouvons voir une croissance de 0,00139538 $ ou 6056%.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons voir qu’Ariva (ARV) est en pleine croissance et nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne 0,003100 $ d’ici la fin octobre.

