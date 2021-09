J’achèterai Cardano (ADA) en septembre 2021, et pour ça !

Cardano ADA / USD est une plate-forme de blockchain de preuve de participation et un projet open source fondé en 2017 qui a gravi les échelons et est actuellement classé comme le troisième plus grand jeton de crypto-monnaie en capitalisation boursière.

En tant que tel, il n’est pas étonnant qu’il ait de nombreux développements dans un avenir proche, alors plongeons-y et voyons si le jeton ADA vaut la peine d’être acheté.

Les futurs développements de Cardano comme catalyseurs de croissance

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La société de développement de logiciels COTI a annoncé l’émission du premier stablecoin conçu pour fonctionner sur Cardano.

Djed est basé sur une conception algorithmique qui exploite les contrats intelligents pour assurer la stabilité des prix.

La planification intelligente des contrats est également utilisée pour garantir que stablecoin fonctionne efficacement pour les transactions financières décentralisées (DeFi).

L’équipe COTI pense que divers utilisateurs de crypto-monnaie adopteront des pièces stables pour régler les paiements et couvrir les frais. La société est également l’une des premières à recevoir un investissement en capital du cFund for Cardano Developers.

Nous pouvons également nous attendre à ce que l’IA vienne à Cardano via Grace, un robot IA spécialement développé par Awakening Health, une coentreprise entre Hanson Robotics et SingularityNET.

La principale raison pour laquelle Cardano a été choisi était de se conformer aux directives établies par la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) et le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Cette IA a été conçue pour interagir avec les personnes âgées et les autres travailleurs isolés.

La blockchain Cardano améliore les performances de Grace et conduit à des coûts inférieurs, prévisibles et stables, tout en résolvant les problèmes d’évolutivité.

Ensuite, nous avons eu le Cardano Summit 2021, où une centaine d’avatars représentant des fans d’ADA du monde entier se sont réunis pour regarder Charles Hoskinson expliquer l’avenir de Cardano.

Hoskinson a annoncé l’arrivée d’un magasin d’applications décentralisé pour les applications Cardano. Dans le discours d’ouverture, il a également annoncé que Dish et Input Output ont conclu un partenariat stratégique et qu’IOHK fabriquera des produits avec eux.

Dois-je acheter Cardano (ADA) ?

Le 27 septembre, Cardano (ADA) valait 2,22 $.

La valeur historique la plus élevée du jeton ADA était le 2 septembre, où le jeton valait 3,09 $. Ici, nous pouvons voir que sa valeur est 0,87 $ plus élevée à son point de valeur le plus élevé de tous les temps ou 39% plus élevée en valeur.

En ce qui concerne son point le plus bas en valeur en août, le jeton ADA était de 1,27 $ le 3 août.

Il a atteint son plus haut point en valeur du mois le 23 août, où le jeton valait 2,95 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté de 1,68 $ pour tout le mois ou de 132%.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton augmente à 2,80 $ d’ici la fin octobre.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent