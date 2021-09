J’achèterai du Bitcoin le 20 septembre 2021, et pour ça !

Bitcoin BTC / USD a été la crypto-monnaie de prédilection pour de nombreuses personnes car elle était, est et restera dans un avenir prévisible au n ° 1. Il a introduit les crypto-monnaies dans le monde et a ouvert la voie à d’autres altcoins.

Adoption accrue du Bitcoin en tant que catalyseur de croissance

Le 19 septembre, un portefeuille Bitcoin qui était en sommeil depuis neuf ans a finalement été réveillé lorsque son propriétaire a transféré les 616 de ses Bitcoins dans un autre portefeuille.

En fait, d’un point de vue historique, le 10 décembre 2012, le portefeuille a reçu 616.21004 BTC. Bitcoin valait 13,30 $ pour le moment, donc la transaction entière valait 8 195 $.

À la valeur du Bitcoin le 20 septembre, cela porterait ce même solde à 26,5 millions de dollars.

Selon Blockchain.com, le portefeuille s’est déplacé à 05h50 UTC.

De plus, le stratège principal des produits de base de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, a annoncé qu’il s’attend à ce que Bitcoin atteigne 100 000 $ d’ici la fin de l’année.

Il affirme que cela deviendra une possibilité à mesure que de plus en plus de personnes dans le grand public adopteront cette crypto-monnaie. Étant donné que Bitcoin est plafonné à 21 millions, cette diminution de l’offre agira comme un moteur pour une augmentation des prix, selon McGlone. Ensuite, nous avons la communauté crypto de Twitter qui a marqué la saison suivante comme “la bombe de crise de liquidité de 2021” au motif que l’offre sur les échanges est faible. Faisons une analyse et en savoir plus.

Il existe de nombreux points de vue sur l’avenir de Bitcoin, d’autres soulignant sa cohérence. Certains ont leur point de vue sur une croissance macro-haussière autour de la barre des 56 000 $.

L’analyse de Glassnode montre une spirale descendante de la liquidité des jetons BTC, mais cela a encore le potentiel d’augmenter considérablement la valeur du BTC au quatrième trimestre 2021.

Faut-il acheter du Bitcoin (BTC) ?

Le 20 septembre, Bitcoin (BTC) valait 43 241 $.

Pour avoir une perspective de sa valeur et de sa croissance, nous le comparerons à sa valeur historique élevée et à ses performances tout au long du mois d’août.

Bitcoin (BTC) a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 14 avril, où la valeur du jeton a augmenté à 64 804 $. Par rapport à sa valeur au 20 septembre, nous pouvons constater une différence de 21 563 $ ou 49 %.

Son point le plus bas était le 4 août, où Bitcoin est tombé à une valeur de 37 736 $.

Cela étant, il a de nouveau augmenté en valeur, où le 23 août, il est passé à 50 430 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur du bitcoin a augmenté de 12 694 $ ou 33% au cours de cette période spécifique.

Selon les données d’IntoTheBlock, Bitcoin a enregistré 846,47 milliards de dollars de transactions de plus de 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

En outre, BTC a également enregistré 7,15 milliards de dollars d’entrées de change totales, ainsi que 7,52 milliards de dollars de sorties de change totales.

Avec tout cela à l’esprit, il est vraiment possible que la valeur de Bitcoin augmente à 50 000 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable. Cependant, si les choses tournent à l’envers et que le jeton retombe en dessous de 40 000 $, cela vaut peut-être la peine d’attendre et de reconsidérer.

