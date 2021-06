J’achèterai Kyber Network Crystal Legacy (KNC) le 28 juin et c’est pourquoi !

Kyber Network Crystal Legacy KNC / USD est un protocole de liquidité en chaîne qui a connu de nombreux développements.

Avec le battage médiatique entourant le lancement de Kyber 3.0, nous avons vu sa valeur augmenter de 40 % en mars. La version Kyber 3.0 promettait de nouvelles fonctionnalités de gouvernance, ainsi que des frais Ethereum inférieurs.

KNC Préparer le terrain pour la croissance

Le 19 avril, KyberDAO a approuvé KIP-6 pour migrer et mettre à jour KNC afin de rendre le jeton beaucoup plus dynamique grâce à la possibilité de prendre en charge des mises à jour efficaces et de fournir un meilleur contrôle sur KyberDAO. Cela a marqué une étape importante dans son développement et a attiré beaucoup d’attention sur le jeton.

Le 16 juin, Kyber s’est associé à Polygon pour améliorer la liquidité de DeFi.

Suite à l’approbation du KIP-6 par KyberDAO, le déploiement du Kyber DMM (Dynamic Market Maker) a été annoncé sur le réseau Polygon le 30 juin.

En conséquence, le prix de KNC devrait potentiellement augmenter vers le 30 juin en raison du fait que de nombreux utilisateurs de Polygon y auraient accès.

Le 22 juin, Kyber a annoncé l’événement Kyber DMM Learn & Win offrant 3 000 $ de prix, où 20 personnes recevraient 150 $ chacune. Bien que cela ne l’ait pas vraiment amélioré d’une certaine manière, cela a apporté une certaine popularité et une attention bien nécessaire au projet sous la forme de marketing indirect.

Kyber DMM (Dynamic Market Maker) est un protocole de liquidité efficace en capital conçu pour maximiser l’utilisation du capital et optimiser les rendements pour les fournisseurs de liquidité.

Le 28 juin, il a dépassé les 100 millions de dollars de volume de transactions pour sa phase bêta. Cela montre un réel intérêt pour celui-ci, ainsi qu’un grand potentiel pour l’avenir lors de la sortie de la version principale.

Dois-je acheter Kyber Network Crystal Legacy (KNC) ?

Source des données : tradingview.com

Le 28 juin, Kyber Network Crystal Legacy (KNC) était évalué à 1,38 $.

Avec le succès que KNC a eu avec le Kyber DMM dépassant les 100 millions de dollars, nous pouvons voir qu’il suscite un intérêt, et avec le passage à Polygon, nous pouvons nous attendre à une énorme augmentation de la popularité, du commerce et de la valeur du jeton.

À 1,38 $, il pourrait être beaucoup plus logique d’acheter avant le 30 juin, car sa valeur devrait augmenter au cours de cette date spécifique.

Le timing est essentiel quand il s’agit de KNC, car nous ne savons pas encore ce que l’avenir nous réserve.

Étant donné qu’il y a eu de nombreuses promotions ainsi que des sessions AMA, ainsi que l’événement Learn & Win, nous pouvons clairement voir que la société essaie de faire avancer ce hub de liquidité pour les échanges de jetons en douceur.

Le post J’achèterai Kyber Network Crystal Legacy (KNC) le 28 juin et c’est pourquoi ! est apparu en premier sur Invezz.