Jacinda Ardern admet que le plan Covid conduira à une société à deux vitesses – « C’est ce que c’est » | Monde | Nouvelles

Un journaliste du New Zealand Herald a demandé au Premier ministre : « Vous avez essentiellement dit, et vous ne le voyez probablement pas comme ça, mais deux catégories différentes de personnes si vous êtes vacciné ou non. Si vous êtes vacciné, vous avoir tous ces droits. »

En réponse, le Premier ministre néo-zélandais a souri et a hoché la tête, disant « C’est ce que c’est ».

Les nouveaux plans, qui, selon elle, étaient conçus pour augmenter les taux de vaccination et la confiance du public, ont été présentés lors d’une conférence de presse vendredi dernier.

Elle a déclaré que 90 pour cent des Néo-Zélandais devaient être complètement vaccinés dans chaque région avant que l’ensemble du pays puisse commencer à assouplir les restrictions.

Les nouveaux plans, élaborés sous la forme d’un « système de feux de circulation », permettront à ceux qui sont entièrement vaccinés de se déplacer et d’utiliser les services relativement librement.

Cette étape « rouge » des plans verra également les entreprises rester ouvertes.

Cependant, les citoyens non vaccinés seront confrontés à des restrictions beaucoup plus strictes, ne pouvant pas utiliser les entreprises de « contact étroit » comme les restaurants, les bars et les gymnases.

Ils seront également empêchés de se rassembler en groupes de plus de 10 personnes.

Ardern a jusqu’à présent été félicitée pour sa réponse à la pandémie, les taux d’infection et de mortalité du pays restant faibles tout au long de la crise, mais des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que la population maorie de Nouvelle-Zélande sera touchée de manière disproportionnée par le système car les taux de vaccination restent faibles.

Le co-chef du Parti maori, Rawiri Waititi, a comparé les politiques à « Squid Game » – la nouvelle émission Netflix qui voit les concurrents s’affronter dans des jeux pour enfants, tandis que les perdants sont exécutés.

La co-responsable Debbi Ngarewa-Packer a ajouté : « Sur chaque indicateur Covid, les Maoris sont significativement derrière toutes les autres ethnies.

« Sur chaque indicateur, les Maoris sont susceptibles de subir les plus gros coups d’une épidémie de Delta, vaccinés ou non. »

La Nouvelle-Zélande a jusqu’à présent enregistré 28 décès liés au coronavirus et 5 638 cas.

Mme Ardern a déclaré: «Si vous n’êtes toujours pas vacciné, non seulement vous risquez davantage d’attraper Covid-19, mais de nombreuses libertés dont les autres jouissent seront hors de portée.

« Personne ne veut que cela se produise, mais nous devons minimiser la menace du virus, qui se propage désormais principalement parmi les personnes non vaccinées. »

Dimanche dernier, seulement 58% de la population néo-zélandaise était complètement vaccinée.

Judith Collins, chef de l’opposition néo-zélandaise, a qualifié les plans de « consternants, déroutants et compliqués », arguant qu’Aucklanders finirait par « être rançonné par certaines personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ».

Le changement de politique marque la fin de la stratégie d’élimination de Covid de longue date du pays, qui consistait à interdire les voyages internationaux et à imposer des verrouillages stricts lorsque de nouveaux cas étaient détectés.