Jacinda Ardern fait face à la plus grande crise à ce jour alors que la Nouvelle-Zélande allume la politique Covid « en ruine » du leader | Monde | Nouvelles

Plusieurs critiques en Nouvelle-Zélande ont fait valoir que la stratégie zéro Covid de Mme Ardern s’effondre alors que des contrôles stricts et des restrictions de verrouillage continuent de frapper le pays. Des pénuries de papier toilette et de masques obligatoires ont été signalées, dans un pays qui a enregistré moins de 3 000 cas et seulement 26 décès depuis le début de la pandémie. La Nouvelle-Zélande a été plongée dans un verrouillage instantané mardi dernier après qu’un cas de coronavirus a été signalé pour la première fois en six mois.

Le cas a été détecté à Auckland, qui est la ville la plus peuplée du pays.

En comparaison, le Royaume-Uni à lui seul a ajouté 33 646 cas et 111 décès mercredi dernier.

La Nouvelle-Zélande a été considérée comme le dernier véritable obstacle à la stratégie «zéro Covid» qu’elle partage avec son voisin l’Australie, qui a vu ses propres efforts s’effondrer au milieu de taux de vaccination tout aussi bas.

Sir Peter Gluckman, directeur de Koi Tu, un groupe de réflexion à l’Université d’Auckland, a déclaré : « Nous sommes presque sur le point ici.

« Pouvons-nous remettre le génie dans la bouteille et tenir assez longtemps pour faire vacciner correctement la population, puis ouvrir les frontières ? »

Alors que de nombreux pays sont habitués aux fermetures, aux restrictions et aux rues vides, les Néo-Zélandais sur les réseaux sociaux semblent toujours voir la nouveauté des magasins vides et des rues calmes.

Par exemple, un article sur TikTok se moquant des super-diffuseurs téméraires de COVID-19 a accumulé plus de 100 000 likes.

Cependant, l’économie pourrait potentiellement souffrir si les blocages devenaient fréquents.

« Nous avons toujours pensé que ce serait une épidémie de fièvre aphteuse, mais il s’est avéré que c’était une épidémie de Covid. »

Le virus a également eu des impacts ailleurs. Les prix des logements en Nouvelle-Zélande ont augmenté d’environ un cinquième en moyenne au cours de la dernière année.

Les premiers succès de la Nouvelle-Zélande ont également mis la pression sur Mme Ardern, car une épidémie de la variante Delta, plus contagieuse, menace de briser la normalité au milieu des faibles taux de vaccination du pays.

Seul un cinquième des Néo-Zélandais a été doublement vacciné, les contraintes d’approvisionnement s’avérant être un facteur majeur des retards.

Norman Gemmell, professeur à l’Université de Wellington, a déclaré : « Les gens se demandent à quel point le gouvernement était honnête au départ quant aux raisons de la lenteur du déploiement du vaccin.

“Je pense qu’il y a un sentiment que nous étions peut-être un peu trop complaisants sur le front des vaccins, ou quelque part au gouvernement, ils étaient un peu trop complaisants sur le front des vaccins.”

En plus de cela, la stratégie de Mme Ardern a reçu un coup dur plus tôt ce mois-ci, lorsqu’Amazon a annoncé par surprise que la production de la série Le Seigneur des Anneaux, qui a un budget de plus de 730 millions de livres sterling, passerait de la Nouvelle-Zélande à la Grande-Bretagne.

Amazon n’a pas encore expliqué sa décision, mais on soupçonne largement que les contrôles stricts aux frontières de la Nouvelle-Zélande ont joué un grand rôle.

La nouvelle exercera une pression supplémentaire sur l’industrie touristique néo-zélandaise déjà souffrante.

Mme Gemmell a déclaré: “L’année prochaine, deux ans, nous souffrirons certainement de la fermeture des frontières.”

On craint également que d’autres entreprises ne suivent Amazon en abandonnant la Nouvelle-Zélande en raison des difficultés à faire entrer des travailleurs dans le pays.

Pour le moment, il ne semble pas y avoir de pénurie de personnes qui souhaitent entrer dans le pays dans le cadre du système actuel, avec le système de réservation d’isolement et de quarantaine géré du gouvernement, en vertu duquel les nouveaux arrivants peuvent réserver des places d’hôtel, étant complet jusqu’au fin novembre.

M. Grimes a déclaré: “Le gouvernement réfléchit à la manière dont nous pouvons réduire les barrières de la forteresse… ce que nous allons devoir faire.”

“Ce n’est pas comme si nous pouvions rester complètement fermés au reste du monde.”