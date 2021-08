Jacinda Ardern risque la fureur alors que le portrait de Churchill est retiré du parlement néo-zélandais – son petit-fils bouleversé | Politique | Nouvelles

in

Sir Nicholas Soames a exprimé sa déception après que le Parti vert du pays, en coalition avec le Parti travailliste du Premier ministre Jacinda Ardern, ait demandé que la photo emblématique de l’ancien Premier ministre britannique soit retirée d’un espace public du Parlement, à Wellington. La querelle politique a éclaté après que la députée verte Elizabeth Kerekere, présidente de la commission des arts du Parlement néo-zélandais, ait cherché à déplacer le tableau.

Le chef de guerre victorieux était largement considéré comme l’une des figures les plus importantes du 20e siècle et défendait l’Occident contre la propagation du fascisme nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais l’héritage de l’ancien Premier ministre britannique a été critiqué ces derniers mois par les militants à cause de ses opinions impérialistes, y compris des commentaires controversés sur la race.

Sir Nicholas, ancien député du Mid Sussex, a déclaré ce soir à Express.co.uk : “C’est plutôt dommage qu’un pays du Commonwealth et un allié du Royaume-Uni choisissent de retirer une photo de mon grand-père.”

Le Dr Julian Lewis, député de New Forest East et ancien président de la commission de la défense de la Chambre des communes, a ajouté : « Les forces armées néo-zélandaises ont eu un bilan héroïque en combattant aux côtés de celles de l’Empire britannique de l’époque pour vaincre le nazisme et l’impérialisme japonais.

“Ces anciens combattants seraient sans aucun doute dégoûtés par la perversité, l’analphabétisme historique et l’inadéquation totale de la décision.”

Judith Collins, chef du Parti national de l’opposition au Parlement néo-zélandais, a déclaré qu’elle était “dégoûtée” par cette décision.

Elle a déclaré: «Il appartient au parlement parce que, si vous connaissez votre histoire, il était l’un des très rares dirigeants politiques à être prêts à tenir tête aux nazis et aux fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Je pense juste que les Verts ne sont pas informés par l’histoire. Par quoi veulent-ils qu’il soit remplacé – veulent-ils Staline là-haut ?

“Franchement, qui s’accroche au mur au moment où nous le faisons ? Je m’en fiche.”

Cela survient alors que des députés britanniques ont critiqué le National Trust après avoir mis en évidence la maison de Winston Churchill, Chartwell, dans un rapport sur les propriétés liées à l’esclavage et au colonialisme plus tôt cette année.

Le rapport notait l’opposition de Churchill à l’indépendance de l’Inde dans les années 30 et la réponse « fortement critiquée » à son leadership au moment de la famine au Bengale de 1943.

Le National Trust a ensuite défendu son rapport comme étant factuel et ne représentant pas un « jugement » sur lui.

En février, l’ancien Premier ministre britannique a également été qualifié de suprémaciste blanc par Kehinde Andrews, professeur d’études noires à la Birmingham City University, lors d’une discussion au Churchill College de Cambridge.

La statue de Winston Churchill sur la place du Parlement a également été ciblée par les manifestants de Black Lives Matter en 2020 pour des liens avec l’esclavage et le colonialisme.

Dans une déclaration à propos du déménagement, Mme Kerekere a déclaré: “Après avoir dit qu’elle voulait se recentrer sur les questions importantes, il est décevant de voir Judith Collins se concentrer plutôt sur le placement d’un tableau.”