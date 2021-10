Jack Aitken confirme la sortie FP1 de Williams au Grand Prix d’Abu Dhabi

Jack Aitken a annoncé qu’il participerait au FP1 pour Williams lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui met fin à la saison de cette année.

Il marque un retour à l’action au plus haut niveau du sport automobile pour le pilote de 26 ans, blessé dans un accident lors des premières étapes des 24 Heures de Spa le 31 juillet.

Le pilote anglo-coréen a fait ses débuts en Formule 1 pour l’équipe basée à Grove lorsqu’il a suppléé George Russell au Grand Prix de Sakhir 2020.

Russell avait été appelé à cette occasion dans l’équipe Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, qui avait contracté COVID-19.

Aitken a terminé 16e sur 17 à Bahreïn, avec Pietro Fittipaldi derrière lui, le Brésilien également remplaçant de Romain Grosjean qui avait été impliqué dans un horrible accident de boule de feu sur le même circuit de Bahreïn une semaine plus tôt.

Le week-end suivant à Abu Dhabi, Aitken avait pensé qu’il pourrait obtenir une deuxième opportunité de course pour Williams et il a représenté l’équipe dans des interviews avec les médias, pour découvrir plus tard que Hamilton était disponible pour courir et que Russell reviendrait chez Williams.

Cependant, il va maintenant pouvoir goûter à l’action de la F1 à Yas Marina lors d’un week-end de course après avoir confirmé son apparition en FP1.

« Heureux de dire que je participerai à nouveau aux FP1 à Abu Dhabi avec Williams Racing, impatient de terminer cette année de la bonne manière », a tweeté Aitken.

Je suis ravi de dire que je participerai à nouveau aux FP1 à Abu Dhabi avec @WilliamsRacing, impatient de terminer cette année de la bonne manière. – Jack Aitken – 한세용 (@JaitkenRacer) 26 octobre 2021

Le pilote de réserve Williams a subi une fracture de la clavicule et une vertèbre fracturée dans un accident de quatre voitures à grande vitesse à Raidillon à seulement 20 minutes des 24 Heures de Spa.

Au volant de l’équipe Emil Frey Lamborghini, Aitken a été transporté à l’hôpital et n’est revenu que récemment à la compétition au cours des trois mois qui ont suivi l’accident de la GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Il a également participé cette année au championnat de Formule 2 pour HWA Racelab.

« Ils disaient que vous envisagez quelques mois [out of the car], ce qui s’est avéré assez précis à la fin », a déclaré Aitken à The Race.

« Ma clavicule s’est avérée être une fracture beaucoup plus grave qu’on ne le pensait au départ. Au départ, il s’agissait d’un temps de récupération de quatre à cinq semaines après l’accident, ils pensaient que ce serait de nouveau de bouger et de porter du poids.

«En fin de compte, j’ai dû subir une intervention chirurgicale et mettre une plaque parce que l’os s’était fracturé en cinq morceaux environ et avait besoin de beaucoup plus d’aide pour récupérer. Deux mois se sont avérés assez précis.