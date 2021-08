Jack Aitken envisage une promotion au siège de course Williams

L’actuel pilote de réserve de Williams, Jack Aitken, espère mettre son nom parmi les prétendants pour remporter un siège de course avec l’équipe en 2022.

Le joueur de 25 ans se remet actuellement d’une fracture de la clavicule et d’une vertèbre lors d’un grave accident impliquant quatre voitures aux 24 Heures de Spa récemment, ce qui l’a exclu de la course dans un avenir prévisible.

Aitken a remplacé George Russell au Grand Prix de Sakhir 2020 pour ses débuts en F1 et, après du temps passé en réserve dans le simulateur et lors de certaines séances d’essais libres, il cherche à s’assurer une place à temps plein sur la grille en 2022 – surtout après l’avancement de l’équipe dans l’ordre.

“Williams est dans un moment assez excitant où nous avançons”, a déclaré Aitken à Motorsport.com. « Il y a beaucoup d’énergie dans l’équipe et je pense qu’ils ont pris de très bonnes décisions concernant la structure et le personnel.

« Je connais la direction dans laquelle va la voiture. J’y vais presque aussi souvent que possible, essayant d’évaluer le développement de la voiture de cette année et de l’année prochaine. Et je pense que je le fais assez bien.

« Cela a toujours été l’une de mes forces de donner un feedback très fort et de savoir également quelles sont les choses importantes, car il faut savoir sur quoi se concentrer.

“Quand j’ai fait la course à Sakhir et quand nous avons fait les tests d’Abu Dhabi quelques semaines plus tard, c’est quelque chose que les gars ont toujours commenté et dont ils sont vraiment satisfaits, à part le rythme pur.

“Je dirais toujours que ce sera une chose vraiment importante pour aller de l’avant dans les deux prochaines années et savoir comment faire avancer l’équipe.”

Première séance de retour, 3 membres sur 4 opérationnels. Je vais le prendre.

Aitken ne fait actuellement pas partie des favoris signalés pour gagner un siège de course avec Williams l’année prochaine, mais il dit qu’il travaille dur et fait tout ce qu’il peut pour qu’on lui donne le volant, s’il en devient un disponible.

« De toute évidence, il y a beaucoup de choses dans l’air en ce moment », a-t-il expliqué. «Ça pourrait être deux sièges [free] ou ce pourrait être zéro siège, personne ne le sait encore vraiment.

«Je suis juste en train de craquer avec le travail que j’ai, à la fois dans mes fonctions de réserve avec eux et en essayant d’être aussi efficace et utile que possible au simulateur en pensant à ce qui est une année assez importante pour tout le monde l’année prochaine.

«Avec le FP1, je veux me lancer et être capable de faire un travail remarquable pour eux. C’est l’objectif principal pour moi en ce moment. J’essaie d’être constamment en contact avec l’équipe, à la fois pour rester connecté à ce qui se passe avec l’équipe de course, ainsi qu’avec l’équipe d’ingénierie et dans quelle direction la voiture va.

« De plus, rester en contact avec Jost [Capito, team principal] et voir ce que je peux faire pour aider l’équipe. Je suis assez confiant qu’ils feront ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Je pense que je peux faire du très bon travail pour eux et je fais du très bon travail pour eux en ce moment.