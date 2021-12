Jack Aitken et Callum Ilott participeront au test IndyCar à Sebring

Jack Aitken et Callum Ilott seront tous deux en action lors du prochain test IndyCar au Sebring International Raceway.

RACER.com a confirmé que Juncos Hollinger Racing utilisera le 6 décembre autour du petit parcours de Sebring pour tester avec son pilote à temps plein Ilott, tandis que pour Aitken, ce sera sa première expérience en IndyCar lorsqu’il prendra la piste avec Ed Carpenter Racing.

Ilott, membre de la Ferrari Driver Academy et actuel pilote d’essai/réserve pour leur équipe de Formule 1, ainsi que la réserve Alfa Romeo, a fait ses débuts en IndyCar en 2021, disputant trois manches pour l’équipe Juncos Hollinger Racing.

Il a ensuite conclu un accord pour courir avec l’équipe à temps plein à partir de 2022.

Pour ceux d’entre vous qui l’ont manqué : Ed Carpenter Racing a confirmé hier que Jack Aitken, multiple vainqueur de la course #F2, effectuera des tests avec l’équipe #INDYCAR lundi. Le test a lieu à Sebring en Floride, et Aitken rejoint Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne et Callum Ilott en piste. pic.twitter.com/qeEcu261DK – Jeroen Demmendaal (@mrdemmendaal) 2 décembre 2021

Aitken, quant à lui, qui a un départ en Formule 1 à son actif pour Williams au Grand Prix de Sakhir 2020, marquera son retour à la course dans le test IndyCar, au volant de la voiture ECR, à la suite d’un accident de course GT en août au cours duquel il a subi un clavicule cassée et fracture par compression.

Le pilote anglo-coréen a également été désigné pour piloter en FP1 pour Williams au Grand Prix d’Abu Dhabi quatre jours après son test de Sebring.

Meyer Shank Racing et Arrow McLaren SP participeront également à la journée d’essais de Sebring, cette dernière désormais détenue majoritairement par McLaren Racing suite à un récent accord.

Les pilotes Mercedes de Formule E Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries auront l’honneur de prendre la piste de Sebring, avec l’ancien pilote McLaren F1 Vandoorne représentant Arrow McLaren SP, tandis que De Vries représentera Meyer Shank Racing.

De Vries était lié à un passage à la Formule 1 pour la campagne 2022 lorsque des ouvertures ont émergé chez Williams et Alfa Romeo.

En fin de compte, Williams a choisi Alex Albon pour s’associer à Nicholas Latifi pour 2022, tandis que la toute nouvelle gamme d’Alfa Romeo comprendra Valtteri Bottas et Guanyu Zhou.