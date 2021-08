Jack Aitken propose de changer Eau Rouge après un crash d’horreur

in

Tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un sujet sensible, Jack Aitken a quelques changements pour des raisons de sécurité à proposer pour le corner Eau Rouge de Spa.

Le pilote anglo-coréen a été impliqué dans un incident majeur lors des 24 Heures de Spa alors que sa voiture bloquée au sommet de l’Eau Rouge a été heurtée par plusieurs autres.

Aitken est sorti de l’accident avec une fracture de la clavicule et des vertèbres, et un retour à l’action n’est pas attendu avant la fin septembre au plus tôt.

L’Eau Rouge est malheureusement, comme l’histoire nous l’a montré, un virage potentiellement très dangereux, mais Aitken pense que repousser les barrières du côté gauche pourrait s’avérer un progrès pour la sécurité.

“Évidemment, c’est un sujet un peu sensible car nous avons eu des accidents assez graves au cours des dernières décennies, cela a toujours été un point dangereux”, a déclaré le pilote de réserve Williams Aitken à Motorsport.com.

« J’y ai pas mal réfléchi. À mon avis, je pense qu’ils ont fait du bon travail pour la plupart avec ce qui est intrinsèquement un virage très rapide avec une sortie aveugle.

« Du côté droit, c’est très ouvert en haut. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’apporter des changements majeurs là-bas, et nous avons vu quelques voitures au cours du week-end aux 24 Heures de Spa qui l’ont perdu sur la droite et c’était relativement très bien.

« Il y a assez d’espace et c’est assez loin de la piste pour que tout aille bien.

« Le problème, c’est le genre de chute que j’ai eu lorsque vous avez heurté la barrière de gauche, la distance depuis le milieu de l’Eau Rouge, lorsque vous montez la pente, dans cette barrière de gauche n’est pas assez grande. Vous n’avez pas le temps de ralentir.

« C’est aussi pour le type d’accident que j’ai eu où vous sur-corrigez une glissade, la voiture était encore relativement droite pour moi. Mais je savais qu’il n’y avait aucun moyen pour moi d’éviter la barrière ou d’avoir le temps de m’en détourner parce que le ruissellement n’est tout simplement pas assez profond.

« C’est donc une chose, qui doit être plus profonde.

“Parce qu’il n’est pas assez profond, lorsque vous entrez en collision, il absorbe l’énergie et vous fait rebondir – cela vous met directement dans la ligne de tir.”

Aitken a déclaré avoir eu des entretiens avec la FIA pour voir quel rôle il pourrait jouer dans toute modification, mais a mis en doute le gravier et l’idée que cela aurait pu aider dans le cas de son accident.

« J’ai déjà parlé avec quelques personnes du côté de la FIA pour essayer de voir s’il y a quelque chose que je peux faire du point de vue des pilotes juste pour donner mon avis », a-t-il confirmé.

“Avant cela, je ne suis pas le concepteur du circuit, je ne sais pas quels sont les défis avec ce virage en termes de remise en place des choses.

« Je ne pense pas que le gravier aurait aidé à cette occasion, car parcourir 200 à 250 kilomètres à l’heure, avec peut-être cinq à 10 mètres de ruissellement, ce n’est tout simplement pas suffisant pour ralentir et en fait, cela aurait pu aggraver la situation parce que le la poussière aurait encore plus obscurci la vue.

« Parler aux pilotes derrière moi qui étaient impliqués, c’était l’un des principaux problèmes. Ils savaient qu’il y avait eu un gros accident à cause de tous les débris, mais la fumée signifiait qu’ils n’avaient aucune idée de l’endroit où se trouvait la voiture et avec la crête, vous ne pouvez pas voir si loin devant.