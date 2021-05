Jack Black, JJ Abrams et d’autres célébrités frappent Edgar Wright avec une demande inattendue de Scott Pilgrim

Les week-ends d’ouverture sont, pour la plupart, où l’héritage d’un film vit et meurt. Si cela avait toujours été le cas, Scott Pilgrim vs The World aurait été gardé dans le placard de stockage de l’histoire, pour ne plus jamais être vu ou entendu. Et pourtant, l’effusion de bonnes vibrations des fans, des professionnels de l’industrie et même du studio qui a réalisé ce foutu film a gardé sa mémoire vivante. Cela a conduit à l’histoire d’amour hyperkinétique d’Edgar Wright comme si elle avait toujours été là, prête à ce que le monde le booste chaque fois que l’occasion l’exigeait.