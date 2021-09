Jack Black! Joyeux anniversaire!! – Actualités musicales

Oui, c’est l’anniversaire de Jack Black et nous clôturons donc enfin le mois d’août. Cet homme n’est pas seulement mon coup de coeur, et celui de beaucoup d’entre nous, c’est aussi un artiste talentueux que nous allons célébrer dans cet article ! Joyeux anniversaire! On vous raconte tous les détails et quelques curiosités de Jack Black ici dans Music News !

Il s’avère que c’est l’anniversaire de Thomas Jacob Black, qui a en fait un nom de scène plus simple… comme Jack Black !

Jack Black est né le 28 août mais 1969, il s’épanouit donc en ce mois d’août 2021, il a 52 ans !

Jack Black n’est pas seulement un acteur que nous avons absolument tous vu dans les films hollywoodiens, en fait au moins je suis fan du film intitulé “El Descanso”, où participe Cameron Díaz, et bien sûr Jack Black, cette belle intrigue amoureuse ça t’apprend que l’amour toujours et tu finiras par le trouver quand tu t’y attends le moins, chez qui tu l’attends le moins, c’est précieux !

Maintenant, Jack n’est pas seulement un acteur comme nous l’avons déjà mentionné, il est aussi un musicien, un comédien et un producteur. Alors ou plus préparé ?

Parmi sa grande filmographie, il a “Blind Love”, “Bernie”, “Kung Fu Panda” parmi tant d’autres. Quelques curiosités du beau et talentueux Jack Black… Saviez-vous qu’il mesure 1,68), vous l’avez sûrement deviné.

Dites-nous quelle est votre scène ou film préféré de ce bel homme ! Puissiez-vous en rencontrer beaucoup plus et que les talents continuent de gaspiller plus de films pour l’ensemble de votre public !

Joyeux anniversaire à Jack Black ! Ainsi nous clôturons les joyeux anniversaires d’août 2021 !