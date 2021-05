Jack Doohan, le fils de Mick, éblouit à Jerez

13/05/2021

Jack Doohan (Trident), fils du mythique Champion du Monde 500cc Mick Doohan, a commandé la première des deux journées d’essais officielles de la série FIA ​​de Formule 3 qui se déroulent sur le circuit de Jerez-Ángel Nieto. Le coureur australien était déjà le plus rapide de la séance du matin et a terminé la journée avec le meilleur temps (1: 29,625), suivi par le Français Clément Novalak (Trident), deuxième avec 1: 29,676, et le Suisse Frederik Vesti (Art), troisième avec 1: 29.700.

Dans l’après midi Jack Doohan Il a également mené le classement, bien que sans améliorer son temps du matin, écartant la journée avec un record de 1: 30.605, devant les Japonais Ayumu Iwasa (Hitech), deuxième avec 1: 30,616, et l’Américain Jak Crawford (Hitech), troisième avec 1: 30,665.

La deuxième catégorie prélude de Formule 1, après la F2, a débuté son championnat du monde le week-end dernier sur le Circuit de Barcelone, dans le cadre du programme du Grand Prix d’Espagne de Formule 1.

Dans les trois courses organisées à Barcelone, les victoires correspondaient au Russe Alexandre Smolyar (ART Grand Prix), les Britanniques Olli Caldwell (Prema Racing) et le norvégien Dennis Hauger (Prema Racing), premier leader de la compétition. Doohan 5ème vitesse, 13 points.

A Jerez, 31 de Formule 3 affrontent ces tests de préparation avec pour objectif le prochain rendez-vous du calendrier, prévu en juin sur le circuit Paul Ricard (France).

CHAMPIONNAT FIA DE FORMULE 3 2021 – JEREZ TEST, Jour 1

Session de l’après-midi:

1 Jack Doohan Trident 1: 30.605

2 Grand Prix Ayumu Iwasa Hitech 1: 30.616

3 Grand Prix Jak Crawford Hitech 1: 30.665

4 Dennis Hauger PREMA Racing 1: 30.720

5 Clément Novalak Trident 1: 30.781

6 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1: 30.795

7 Arthur Leclerc PREMA Racing 1: 30.867

8 Caio Collet MP Motorsport 1: 30.882

9 Grand Prix de Roman Stanek Hitech 1: 30.919

Dix Amaury Cordeel Campos Racing 1: 30.956

11 Alexander Smoylar ART Grand Prix 1: 30.958

12 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1: 30.996

13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1: 31,049

14 Olli Caldwell PREMA Racing 1: 31.094

15 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1: 31.192

16 David Schumacher Trident 1: 31.196

17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1: 31.198

18 Frederik Vesti ART Grand Prix 1: 31.205

19 Lorenzo Colombo Campos Racing 1: 31.315

20 Victor Martins MP Motorsport 1: 31.463

21 Gone Cohen Carlin Buzz Racing 1: 31,560

22 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1: 31.620

23 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1: 31.741

24 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1: 31.823

25 Reshad par Gerus Charouz Racing System 1: 31.907

26 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1: 32.184

27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1: 32.210

28 László Tóth Campos Racing 1: 32.550

29 Matteo Nannini HWA RACELAB 1: 33.421