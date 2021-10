Ce à quoi Friedman faisait référence, ce n’était pas à ces augmentations de prix ponctuelles mais à l’inflation, qu’il a définie comme une « hausse régulière et soutenue » du niveau général des prix de l’économie. Cela, a-t-il soutenu, ne peut se produire qu’avec l’expansion monétaire, qui, toutes choses égales par ailleurs, conduit à un cycle de prix plus élevés à partir d’une plus grande quantité de monnaie en circulation.

