Jack Dorsey annonce que sa société Square sera désormais rebaptisée Block

La mesure prendra effet le 10 décembre, et selon Dorsey, que Square s’appelle désormais Block impliquera une expansion en termes de zones de service, qui impliquerait désormais également la technologie Blockchain.

La société de paiement fondée et dirigée par Jack Dorsey, Square, a annoncé aujourd’hui son changement de marque et sera désormais rebaptisée « Block », élargissant ainsi sa gamme de services et se lançant dans le développement de technologies liées à la Blockchain.

Square sera renommé Block

Cela a été annoncé par Dorsey lui-même aujourd’hui, qui a indiqué que la mesure sera effective à partir du 10 décembre et qu’elle vise à ce que l’entreprise connaisse une croissance plus importante en s’aventurant dans d’autres domaines. Il a également été précisé que malgré le changement de marque, Block continuera à être coté à la Bourse de New York sous son ancien symbole, SQ.

Concernant ce changement, Dorsey a commenté :

« Nous avons créé la marque Square pour notre entreprise de vente, à laquelle elle appartient… Block est un nouveau nom, mais notre objectif d’autonomisation économique reste le même, peu importe la façon dont nous grandissons ou changeons, nous continuerons à créer des outils pour aider davantage les gens ont accès à l’économie ».

D’autres services changent également de nom

Gardez à l’esprit que le changement de nom de Square affectera également certains domaines de l’entreprise.

L’annonce publiée par Block montre également que certains de ses services associés vont changer de nom. Parmi ceux-ci se distingue Square Crypto, la direction de la société dédiée à la promotion de l’adoption et de l’avancement du Bitcoin, qui sera désormais connue sous le nom de Spiral.

Concernant ces changements, la déclaration se lit comme suit :

« Le nom a de nombreuses significations associées pour l’entreprise : des blocs de construction, des blocs de quartier et leurs entreprises locales, des communautés qui se réunissent lors de fêtes musicales, un réseau Blockchain, une section de code et des obstacles à surmonter. »

Période de changements

Rappelons que Dorsey a récemment annoncé son départ du conseil d’administration de Twitter, il a donc quitté son poste de PDG du réseau social et consacrerait son temps et son énergie à promouvoir d’autres projets. Parmi ses commentaires, il a souligné que l’entreprise était prête « à laisser derrière elle ses fondateurs ».

Depuis 2015, Dorsey gère simultanément Twitter et Square, mais c’est ce dernier qui a encore ouvert la porte à la technologie Bitcoin et Blockchain. On s’attendait à ce qu’après avoir quitté le réseau social, il soit désormais à temps plein au sein de la société de paiement, afin de mieux orienter la trajectoire qu’elle suivra dans les années à venir.

Un autre fait intéressant est que le changement de marque pour Square intervient peu de temps après que Facebook a fait de même et sa société mère s’appellera désormais Meta, précisément à cause de l’approche que la société adoptera dans le développement du Metaverse, où tous ses les produits et services seront réunis pour créer une expérience beaucoup plus immersive pour les utilisateurs.

