Jack Dorsey aurait démissionné de son poste de PDG de Twitter

Le PDG et co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, devrait quitter son poste de direction. La nouvelle provient d’un rapport du journaliste financier de CNBC, David Faber, qui a cité des sources anonymes affirmant que Dorsey devrait se retirer de son rôle dans la société de médias sociaux à « court terme ». Pour le moment, Twitter n’a pas confirmé le rapport et aucune annonce publique n’a été faite. On ne sait pas qui pourrait succéder à Dorsey, bien que . ait rapporté que Dorsey et « le conseil d’administration de Twitter ont choisi son successeur », qui n’a pas été nommé. Le média, citant également des sources anonymes, a déclaré que « le conseil d’administration de la société se prépare au départ de Dorsey depuis l’année dernière ».

Dorsey, qui a une valeur nette estimée à 11,8 milliards de dollars selon une estimation de Forbes, a cofondé Twitter avec Ev Williams, Biz Stone et Noah Glass en 2006. Il a tweeté son premier tweet sous son pseudo Twitter « @jack » le 21 mars 2006. En 2008, cependant, Williams avait pris le relais en tant que PDG et Dorsey est devenu président du conseil d’administration de Twitter. Il est revenu en tant que directeur général en 2015. Dorsey est également le PDG de Square, la société de paiement financier numérique qu’il a fondée en 2009.

RUPTURE : Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, devrait démissionner, selon des sources. https://t.co/T4ATgiGxbJ pic.twitter.com/DB2rhBvwrX – CNBC (@CNBC) 29 novembre 2021

La nouvelle de la démission de Dorsey survient après que l’investisseur Twitter Elliott Management, une société d’investissement activiste dirigée par Paul Singer, ait cherché à remplacer Dorsey au début de 2020. Singer s’est demandé si Dorsey pouvait correctement partager son temps entre la gestion de Twitter et Square en tant que PDG des deux sociétés. et a appelé Dorsey à se retirer de Twitter, une décision qui a incité le bond des actions de Twitter à bondir de plus de 7% à l’époque.

Le rapport fait également suite aux nombreuses apparitions de Dorsey devant des législateurs. Lors d’une audience en septembre 2018, il a comparu devant le Congrès aux côtés de la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, tous deux interrogés sur l’ingérence électorale et les préjugés anticonservateurs présumés dans les sociétés de médias sociaux. Dorsey a de nouveau comparu devant les législateurs lors d’une audience du Congrès en octobre 2020 sur l’article 230, une loi sur Internet qui protège les plateformes technologiques d’être responsables du contenu qu’elles publient en ligne.

Pour le moment, la sortie de Dorsey de son rôle exécutif n’a pas été confirmée. CNBC n’a pas fourni de calendrier potentiel quant au moment où une telle annonce pourrait être faite. À la suite du rapport, cependant, les actions de la société de médias sociaux ont grimpé de plus de 11%, a confirmé CNN.