Jack Dorsey aurait démissionné de son poste de PDG de Twitter

Jack Dorsey quittera bientôt son poste de PDG de Twitter, selon un nouveau rapport de CNBC. Les actions de Twitter ont bondi de plus de 10% sur le rapport, mais plus de détails sur qui est en ligne pour succéder à Dorsey ne sont pas clairs.

Ce n’est pas la première fois que Dorsey quitte son poste de PDG de Twitter. Dorsey a d’abord été PDG de l’entreprise jusqu’en 2008, date à laquelle il est devenu président du conseil d’administration. Puis, en 2015, il a pris la direction par intérim lorsque Dick Costolo a démissionné. Quelques mois plus tard, Dorsey a été nommé PDG permanent.

Dorsey est également le PDG de Square, une société de services financiers et de paiements numériques. Dorsey a cofondé Square en 2009 et partage son temps entre les deux sociétés depuis lors.

Plus de détails sur le départ de Dorsey de Twitter ne sont pas clairs. Ni Twitter ni Dorsey n’ont commenté ou confirmé le rapport de CNBC et on ne sait pas qui succédera à Dorsey en tant que PDG. Peut-être qu’ils seront plus réceptifs à l’ajout d’un bouton d’édition.

On ne sait pas qui est sur le point de succéder à Dorsey. Mais s’il démissionne, le prochain PDG devra atteindre les objectifs internes agressifs de Twitter. La société a déclaré plus tôt cette année qu’elle visait à avoir 315 millions d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables d’ici la fin de 2023 et à au moins doubler son chiffre d’affaires annuel cette année-là.

Selon vous, qui devrait prendre la direction de Twitter après le départ de Dorsey ? Quels changements espérez-vous voir? Faites-nous savoir dans les commentaires.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :