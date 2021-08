Jack Dorsey : Bitcoin n’a pas besoin de président

L’investisseur Anthony Pompliano a tweeté qu’il attendait un président pour Bitcoin aux États-Unis. Cependant, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a écrit sur son compte officiel que Bitcoin n’a pas besoin de président. Et c’est qu’en pleine bataille législative sur les cryptomonnaies à Washington, des appels ont surgi pour élire le premier président de Bitcoin aux États-Unis.

Pendant ce temps, l’avocat de la crypto-monnaie Anthony Pompliano a déclenché une discussion sur les candidats potentiels qui pourraient correspondre au poste.

De son côté, un de ses followers sur la plateforme considérait Jack Dorsey comme le candidat idéal pour le poste. « Jack semble se déplacer lentement mais sûrement vers cette position.

Un jour un Bitcoiner sera Président 🇺🇸 – Pomp 🌪 (@APompliano) 8 août 2021

Dorsey n’est pas intéressé par la présidence

Cependant, le milliardaire n’a pas tardé à répondre aux messages affirmant que Bitcoin n’avait pas besoin de présidents. De plus en plus Dorsey semble se diriger vers les idéaux du Bitcoin.

Peut-être qu’il avait déjà embrassé les idéaux depuis un certain temps, mais en raison de son poste de PDG sur Twitter et Square, il n’avait pas l’espace pour afficher ces pensées.

Maintenant, cela semble changer lentement mais sûrement et Dorsey est de plus en plus entendu parler de Bitcoin. Il a précédemment appelé Bitcoin le projet le plus important sur lequel il a jamais travaillé dans sa vie.

Pompliano a déclaré à Dorsey qu’il était d’accord : “Bitcoin n’a pas besoin d’un président, mais les présidents ont besoin de Bitcoin.” Une affirmation avec laquelle beaucoup sont d’accord.

Pompliano lui-même a nié tout projet de rechercher un poste controversé après que plusieurs adeptes ont perçu son tweet comme un discours de campagne.

La Maison Blanche soutient un amendement défavorable à la disposition sur la crypto-taxe dans le projet de loi sur les infrastructures réussi. Cela a amené beaucoup à accuser l’administration Joe Biden de sévir contre les crypto-monnaies. Il y a maintenant un effort bipartite pour sauver les crypto-monnaies à Washington. Tel que rapporté par U.Today, l’ancien président américain Donald Trump a décrit Bitcoin comme “une arnaque”.

Pour sa part, l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang était le plus proche de l’industrie d’un candidat Bitcoin traditionnel.

De même, l’éminent entrepreneur en crypto-monnaie Brock Pierce est également apparu sur le bulletin de vote lors des élections de 2020 en tant que candidat indépendant. Mais il n’a même pas obtenu 50 000 voix.

Le PDG de Twitter a une «simplification réalisable» pour la disposition fiscale crypto

Il est important de noter que l’absence de réglementation dans le domaine des crypto-monnaies est apparue une fois de plus comme un point critique. Lorsque le gouvernement des États-Unis a publié ses propositions de dispositions fiscales, dans le cadre du projet de loi sur l’infrastructure.

En ce sens, Jack Dorsey s’est lancé dans une conversation sur les crypto-monnaies. Offrant une « simplification réalisable » concernant les dispositions fiscales relatives aux crypto-monnaies.

L’administration Biden avait l’intention de payer 28 milliards de dollars de ses dépenses d’infrastructure prévues, renforçant ainsi la conformité fiscale dans le domaine vaguement réglementé de la monnaie numérique. Pour cette raison, la crypto a été intégrée dans un projet de loi destiné à réglementer la construction de ponts et de routes.

De toute évidence, cela ne convenait pas à la communauté crypto et, voyant l’agitation, Dorsey a donné son avis sur la résolution de ce problème. Tout en imposant des règles sur les rapports, aux développeurs de matériel et de logiciels américains, aux mineurs et aux responsables de la protection des réseaux cryptographiques était une “question impossible” selon Dorsey. En outre, il a affirmé qu’il ne fera que promouvoir le développement et l’exploitation en dehors des États-Unis.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport