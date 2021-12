Jack Dorsey change de nom de Square à Block

Square a annoncé qu’il changera son nom en Block pour se concentrer sur des technologies comme la blockchain et aller au-delà du traitement des paiements. L’entreprise cherche maintenant à changer son nom pour Block.

La société a déclaré que son nouveau nom serait mis en ligne le 10 décembre, tout en reconnaissant les progrès réalisés par la société. La société continuera à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole SQ.

Square change de nom pour Block

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le co-fondateur et PDG de la société, Jack Dorsey, a commenté ce changement de marque, déclarant que,

Block est un nouveau nom, mais notre objectif d’autonomisation économique reste le même. Peu importe la façon dont nous grandissons ou changeons, nous continuerons de créer des outils pour aider à accroître l’accès à l’économie.

Square a été fondée par Dorset en 2009 et est une société de solutions de paiement qui facilite les paiements en personne. Il agit également comme un lecteur de carte qui permet aux gens d’accepter les paiements par carte de crédit via leur smartphone.

Square est basé à San Francisco et propose une variété de services bancaires. Il dispose d’une charte bancaire qui lui permet d’offrir des services de crypto et de trading d’actions tout en disposant d’une application bancaire numérique peer-to-peer et d’une plateforme de prêt aux petites entreprises.

Square a déjà acquis Afterpay, un fournisseur de services de BNPL. Sa société affiliée, Square Crypto, changera également son nom en Spiral.

Dorsey démissionne de Twitter

Lundi, Dorsey a annoncé qu’il démissionnait de Twitter et qu’il ne serait plus le PDG de l’entreprise. Dorsey est le PDG des deux sociétés depuis 2015.

Dorsey a déclaré que la plate-forme de médias sociaux était mûre pour quitter ses fondateurs dans une publication sur Twitter. Votre démission signifie que vous aurez amplement le temps de vous concentrer sur la croissance de Square. Dorsey est l’un des partisans les plus bruyants de la cryptographie.

Le récent changement de marque de Square est intervenu un mois après que Facebook a annoncé qu’il changeait son nom en Meta pour permettre à l’entreprise de lancer le métaverse.

Square a connu une croissance remarquable cette année. Il a été l’un des plus performants en 2020 après l’adoption généralisée des paiements numériques. Cependant, les actions de la société ont chuté d’environ 2% en 2020.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent