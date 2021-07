Jack Dorsey cible le réseau Bitcoin avec DeFi

Le PDG de Square, Jack Dorsey, a déclaré que la société créait une nouvelle division qui se concentrera sur la création de services financiers décentralisés (DeFi) qui utilisent Bitcoin. En substance, Jack Dorsey devrait cibler le réseau Bitcoin avec DeFi.

Dorsey a fait cette annonce via Twitter, révélant que la nouvelle division de Square développera une «plate-forme ouverte pour les développeurs dans le seul objectif de faciliter la création de services financiers non dépositaires. Sans permis et décentralisé. Notre cible principale est Bitcoin.

Square crée une nouvelle entreprise (rejoignant Seller, Cash App et Tidal) axée sur la création d’une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés. Notre objectif principal est le #Bitcoin. Son nom est à déterminer. – jack (@jack) 15 juillet 2021

La nouvelle plateforme offrira des services financiers décentralisés sans conservation et sans permis. La principale crypto-monnaie avec laquelle il fonctionnera sera le Bitcoin et fonctionnera sur LDK (Lightning Development Kit). Concernant son nom, le tweet de Dorsey assure que ce sera à déterminer. Cela pourrait signifier À déterminer, ou son nom pourrait simplement être les lettres TBD.

La plateforme selon Jack Dorsey rejoindra les applications Seller, Cash App et Tidal

Comme Dorsey lui-même l’a expliqué dans un article sur Twitter, la plateforme rejoindra les applications existantes Seller, Cash App et Tidal. Les premières sont deux applications créées par Square pour le traitement des paiements numériques et mobiles. Tandis que Tidal est une acquisition récente de la société et se concentre sur le streaming de contenu musical.

Dorsey a nommé l’ingénieur Mike Brock à la tête de la division. Qui dirigeait auparavant une équipe de développement qui travaillait à l’intégration des fonctionnalités Bitcoin dans Cash App à la mi-2018. Brock a de l’expérience dans les projets open source grâce à son travail avec le fournisseur de solutions d’entreprise open source, Red Hat Inc.

D’autre part, l’homme d’affaires a déclaré que le code, la feuille de route et le développement de ce projet seront ouverts. Quelque chose de similaire se produit avec le portefeuille matériel que Dorsey a récemment annoncé.

Une entreprise de la taille de Square travaillant à la création de services DeFi faciles à utiliser sur Bitcoin pourrait augmenter l’adoption et fournir une plus grande concurrence pour les protocoles DeFi basés sur Ethereum.

Actuellement, le réseau Bitcoin n’a pas la capacité d’exécuter des contrats intelligents. Il est donc difficile de rivaliser avec les protocoles DeFi natifs d’Ethereum et ses “Money Legos” interopérables. La finance décentralisée dans Bitcoin s’appuie sur des infrastructures supplémentaires telles que des ponts et des chaînes latérales pour permettre des fonctions de contrat intelligent.

De nouvelles annonces à venir sur la nouvelle plate-forme DeFi de Square

Dorsey a assuré que Square ne dirigera pas la nouvelle plate-forme, mais que son intervention se limitera uniquement à fournir des fonds.Actuellement, le réseau Bitcoin ne prend pas en charge les capacités de contrat intelligent. Il est donc difficile de rivaliser avec DeFi basé sur Ethereum et d’autres crypto-monnaies blockchain compatibles DeFi.

Selon les données de Defi Llama, Ethereum domine les 100 premières plates-formes DeFi en termes de valeur bloquée (TVL), avec Aave en tête de liste avec 10,1 milliards de dollars en TVL. Binance Smart Chain, proche concurrent de la blockchain Ethereum, est également en concurrence avec des plateformes comme PancakeSwap avec 3,76 milliards de dollars en TVL et Venus avec 1,49 milliard de dollars en TVL.

Square a généré 4,5 milliards de dollars de revenus Bitcoin l’année dernière sur son application Cash. La société de Jack Dorsey est déjà derrière Square Crypto, qui se consacre à la création et au financement de projets Bitcoin open source prenant en charge les paiements BTC. Dorsey a maintenant annoncé cette nouvelle initiative visant à créer une plate-forme de développement ouverte qui ouvre la voie aux services financiers décentralisés (DeFi) sur Bitcoin.

