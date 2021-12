Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter, quitte son poste de PDG

Nouvelles connexes

Le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a communiqué ce lundi dans une lettre aux salariés postée sur le réseau social lui-même sa décision de démissionner avec effet immédiat en tant que PDG de l’entreprise qu’il a fondée il y a près de 16 ans.

Dorsey confirme ainsi les rumeurs sur son départ qui circulaient depuis plusieurs heures et annonce que Parag Agrawal, jusqu’à présent directeur de la technologie chez Twitter, sera celui qui le remplacera Devenez PDG aujourd’hui.

Dans sa lettre, Dorsey assure que son départ C’est une décision « propre », bien que « compliquée ». Ainsi, il ajoute qu’il est à la fois « triste » et « heureux », mais souligne que c’est le « bon » moment pour les fondateurs de quitter l’entreprise.

« Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui atteignent ce niveau. Et peu de fondateurs choisissent leur entreprise plutôt que leur propre ego. Je sais que nous montrerons que c’était la bonne décision », souligne-t-il.

Il souligne également qu’après un « processus rigoureux » au cours duquel toutes les options ont été évaluées, Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de nommer Agrawal au poste de PDG, qui travaille sur Twitter depuis plus d’une décennie et occupe depuis 2017 le poste de Chief Technology Officer.

« Ma confiance en Parag en tant que PDG de Twitter est profonde. Son travail au cours des dix dernières années a été transformateur. Je lui suis profondément reconnaissant pour son talent, son cœur et son âme. C’est à lui de diriger », souligne Dorsey.

En ce sens, il ajoute que pendant longtemps c’était son option en tant que successeur donné « combien vous comprenez l’entreprise et ses besoins ». De plus, il souligne qu’il a été à l’origine de chaque décision « critique » qui a contribué à changer la donne de Twitter ces dernières années.

Changements au conseil d’administration

En plus d’approuver le départ de Dorsey en tant que PDG, le conseil d’administration a élu Bret Taylor en tant que nouveau président remplaçant Patrick Pichette, qui restera membre du conseil d’administration et président du comité d’audit.

Taylor, qui est actuellement président et directeur de l’exploitation de Salesforce, est membre de la plus haute instance dirigeante de Twitter depuis 2016, lorsqu’il s’a incorporé au même à la demande du propre Dorsey.

Faits saillants du co-fondateur de Twitter Les connaissances de Taylor sur l’entrepreneuriat, la prise de risque, les grandes entreprises, technologie et produit, en plus d’être ingénieur. « Tout ce que l’entreprise et le conseil d’administration méritent maintenant. Avoir Bret à ce poste me donne beaucoup de confiance en la force du conseil d’administration », dit-il.

Dorsey a également informé la société qu’il continuerait à être membre du conseil d’administration de Twitter. jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2022, date d’expiration de son mandat d’administrateur du réseau social.

Fin d’une étape

Jack Dorsey a été le premier PDG à avoir Twitter en 2006 après avoir fondé l’entreprise réunit Biz Stone et Evan Williams et Noah Glass. Cependant, à peine deux ans plus tard, il a été remplacé par Williams et est devenu président du conseil d’administration.

En mars 2011, Dorsey est revenu sur Twitter en tant que PDG après que Dick Costolo a remplacé Williams en tant que PDG. Suite au départ de Costolo le 1er juillet 2015, Il a repris le poste de PDG en 2015, d’abord à titre intérimaire et, depuis octobre de la même année, à titre permanent.

Dorsey lui-même mentionne au début de sa lettre aux employés les différents postes qu’il a occupés au cours de ces presque 16 ans. De plus, il fait remarquer que, bien que l’on parle beaucoup de la l’importance d’une entreprise « dirigée par ses fondateurs », souligne qu’en fin de compte ça peut être « une limitation et son seul point faible ».

En ce sens, il affirme avoir « travaillé dur » pour que Twitter puisse se séparer de ses fondateurs et explique qu’il a décidé de ne pas continuer comme président du conseil d’administration car il considère que il est « très important » de donner à Parag l’espace dont il a besoin pour diriger.

« Je crois que il est essentiel qu’une entreprise puisse se débrouiller seule, libre de l’influence ou de la direction de son fondateur« , explique Dorsey, qui avait déjà été critiqué par le passé pour avoir combiné son poste sur Twitter avec celui de PDG de Square, la société de paiement numérique qu’il a fondée en 2020.

En effet, le principal actionnaire de Twitter, la société d’investissement Gestion d’Elliott, a déjà tenté de remplacer Dorsey en tant que PDG en 2020, mais a ensuite conclu un accord avec la société de capital-risque Silver Lake et a accepté de garder le co-fondateur de Twitter à son poste.

La nouvelle de la démission de Dorsey arrive également à un moment où Twitter a accéléré le rythme de l’innovation produit au cours de la dernière année rivaliser avec ses concurrents des médias sociaux comme Facebook et TikTok, et atteindre son objectif de doubler son chiffre d’affaires annuel d’ici 2023.

