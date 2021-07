Jack Dorsey considère Bitcoin comme un élément important de l’expansion future de Twitter Crypto new media

in

Twitter n’a pas critiqué les crypto-monnaies car le PDG a fait des efforts pour intégrer BTC. L’intégration de BTC avec la plate-forme Twitter a donné naissance à Twitter Tip Jar. Jack Dorsey, l’homme derrière Twitter, a révélé qu’un avenir de Twitter intégré à BTC existe.

Jack Dorsey, l’actuel PDG de Twitter, a beaucoup révélé ses projets d’intégration de Bitcoin à la plate-forme. Il s’agit en effet d’un nouveau concept qui est toujours en cours d’élaboration. La récente introduction à Twitter Tip Jar n’était qu’un aperçu du futur, semble-t-il.

Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, le PDG a révélé que dans un proche avenir, il était prévu de modifier le fonctionnement de Twitter à l’aide de l’intégration et de l’expansion de Bitcoin dans les produits et abonnements de Twitter tels que Super Follows.

Jack Dorsey considère le BTC comme la monnaie du peuple

Jack Dorsey a révélé que son objectif principal et celui de l’entreprise étaient d’intégrer Twitter à Bitcoin et de donner aux utilisateurs de la plate-forme ce qu’ils veulent. C’est la première fois que le PDG révèle publiquement ses intentions concernant les crypto-monnaies.

Twitter a révélé qu’il offrirait 140 NFT sans frais aux personnes sur Twitter, et c’est un signe que le PDG a déjà prévu de grandes choses en tête. Il semble que Jack emmène la crypto sur la lune.

Twitter n’est pas seul

Twitter n’est pas la seule plate-forme de médias sociaux à proposer l’idée d’intégrer Bitcoin et d’autres crypto-monnaies à leur plate-forme. Facebook se prépare également au lancement de Diem crypto.

Le crypto Diem est un stablecoin qui sera intégré à Facebook Pay. La différence entre Twitter et FB est que le premier cherche à implémenter Bitcoin en tant que norme ouverte Internet native.

