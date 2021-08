Jack Dorsey construit un DEX de plainte KYC pour Bitcoin avec une solution d’identité décentralisée

Le PDG et co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a partagé plus de détails sur son projet qui tourne autour de Bitcoin.

Le mois dernier, Dorsey avait déclaré que la finance décentralisée (DeFi) sur Bitcoin était son nouvel objectif – “une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés” et que le nom de l’entreprise est « à déterminer ».

Il a en outre révélé cette semaine que l’idée était de créer un échange décentralisé (DEX) pour la principale crypto-monnaie.

“Nous avons déterminé la direction de @TDB54566975 : aidez-nous à créer une plate-forme ouverte pour créer un échange décentralisé pour Bitcoin”, a déclaré Dorsey vendredi soir.

Les DEX sont devenus immensément populaires récemment, et ils ne manquent pas dans l’espace crypto, avec Uniswap basé sur Ethereum actuellement le leader du secteur, représentant 72,3% de la part de marché DEX sur la base du volume hebdomadaire, suivi de SushiSwap, DODO, Balancer , Synthétique, Bancor et 1 pouce.

Contrairement aux échanges centralisés, les échanges décentralisés n’ont pas d’intermédiaire.

Si vous ne savez pas combien de #DEX sont construits sur les meilleures blockchains, vérifiez ceci. pic.twitter.com/trRbe3zW7k – Coin98 Analytics (@Coin98Analytics) 27 août 2021

Le directeur général de Square à déterminer, Mike Brock, nous a donné un aperçu de ce que l’équipe est en train de construire et des questions auxquelles elle est confrontée au cours du processus.

Les services centralisés et de garde comme l’application Cash de Square et Coinbase posent un certain nombre de problèmes et ne sont pas répartis uniformément dans le monde. plate-forme, a déclaré Brock.

“Vous pouvez considérer cela comme un échange décentralisé de fiat”, a-t-il ajouté.

Alors que les entités échangeant fiat contre crypto devront toujours se conformer aux lois KYC/AML, TBD se concentrera également “sur une solution d’identité décentralisée” à cet égard.

Quant à la réglementation, « Naviguer dans la réglementation financière pour faciliter la vie des gens est littéralement mon point fort depuis 7 ans. Nous savons à quoi nous devons faire face », a assuré Brock.

Jack Dorsey et l’équipe Square axée sur le bitcoin viennent d’annoncer qu’ils allaient créer un échange de bitcoins décentralisé. Nous ne faisons que commencer alors que la décentralisation dévore le monde. — Pomp 🌪 (@APompliano) 27 août 2021

Brock a rassuré que la plate-forme sera entièrement développée en public et sera open source sans fondement ni modèle de gouvernance que TBD contrôle. “Sans autorisation ou buste”, a-t-il ajouté.

Alors que l’équipe envisage RSKSmart de le rendre natif de Bitcoin, de haut en bas, car les écarts seront trop importants, ils sont également ouverts à considérer d’autres chaînes comme un pont.

Certaines des lacunes concernent l’évolutivité et le coût, qui sont résolus par Lightning avec les paiements, mais une infrastructure similaire est nécessaire pour échanger des actifs tels que des pièces stables.

« Nous pensons que Bitcoin sera la monnaie native d’Internet. Bien qu’il existe de nombreux projets pour aider à rendre Internet plus décentralisé, nous nous concentrons uniquement sur un système monétaire mondial sain pour tous. »

