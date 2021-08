Ethereum (ETH)

Jack Dorsey de Twitter ne « déteste » Ethereum ; Il n’est pas dans Bitcoin pour l’argent, mais pour “réparer l’argent”

Comme le co-fondateur de Twitter et Square a déclaré qu’il utilisait “Lightning pour activer une devise pour Internet” en permettant à chaque compte sur Twitter de se lier à un portefeuille Bitcoin Lightning, la communauté Ethereum l’a pris comme une attaque directe contre eux.

Le cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, se concentre sur Bitcoin alors qu’il travaille à en faire la monnaie d’Internet.

Faisant un pas de plus vers cette mission, Twitter permettra à chaque compte de la plate-forme de se lier à un portefeuille Lightning. L’idée, a déclaré Dorsey, consiste à utiliser “Lightning pour activer une monnaie pour Internet”.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau cependant, Dorsey fait allusion à cela depuis un certain temps maintenant. Il y a quelques mois, il avait déclaré que ce n’était « qu’une question de temps » que LN serait intégré à BlueSky ou Twitter.

Lightning Network est une solution de mise à l’échelle de deuxième couche qui accélère les transactions Bitcoin et réduit les coûts en acheminant les transactions via des canaux sans avoir besoin de la blockchain Bitcoin de première couche pour vérifier chaque transaction.

Dorsey a lancé BlueSky en décembre 2019, un projet visant à créer une norme décentralisée pour les médias sociaux. Le projet a « pris beaucoup de temps », car l’équipe a décidé de faire des recherches avant d’embaucher un responsable dont l’annonce, selon Dorsey, sera faite la semaine prochaine.

Cette fois, Dorsey a partagé cette information sur BTC sur Twitter lorsque la discussion a été lancée autour de Twitter et des NFT par Brandon Jacoby, ancien responsable de la conception chez Dorsey’s Cash App, notant: «Chaque compte sur Twitter devrait avoir une adresse de portefeuille pour stocker les NFT. Les utilisateurs pouvaient sélectionner n’importe quel NFT dans leur portefeuille à utiliser comme avatar. Serait l’une des plus grandes couches vérifiées pour la présentation/distribution.

Mais cela, a convenu Dorsey, profite à l’écosystème Ethereum plus que Twitter lui-même, sans parler du fait qu’il travaille à amener BTC aux masses via le géant des médias sociaux.

Cela ne s’est pas bien passé avec la communauté Ethereum car ils ont pris l’intérêt de Dorseys pour Bitcoin comme une attaque contre Ether. Mais comme l’a dit Dorsey, “Se concentrer sur une chose n’est pas détester les autres.” Tout comme beaucoup, DCinvestor, un passionné d’ETH, s’est ensuite rendu sur Twitter pour partager son mécontentement face à la décision de Dorsey, en disant :

« Jack doublant « au maximum » contre Ethereum deviendra l’une des plus grandes erreurs de calcul de l’histoire du Web ; il existe une énorme opportunité pour les réseaux sociaux et autres sites Web prêts à adopter Ethereum Web3, pas les portefeuilles éclair liés à votre compte dont personne ne se soucie.

En réponse, Dorsey a précisé qu’il se concentre simplement sur une devise native pour Internet. C’est tout.”

Quant à savoir pourquoi pas Ethereum, Dorsey est clair qu’il recherche Bitcoin avec des préoccupations clés avec d’autres blockchains centrées sur «les principes fondateurs, la sécurité et la centralisation». Dans un tweet séparé, il a déclaré que « Aucune technologie seule » ne perturberait « Big Tech », ce qui doit être fait.

Le PDG de Square et Twitter n’est pas non plus là pour l’argent, car il a déclaré qu’il avait l’intention de « donner tout le mien ». Ce qu’il veut faire, c’est “aider à réparer l’argent”.

Baby Doug BABYDOUG$ 0.0000000.00% Bitcoin BTC$ 46 236.64+4.57% Ethereum ETH$ 3 190.44+5.02%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.