Jack Dorsey devrait quitter son poste de PDG de Twitter : rapport

Jack Dorsey, le PDG de Twitter, respectueux des bitcoins, devrait démissionner de son poste de chef du géant des médias sociaux, selon CNBC.

CNBC a rapporté lundi matin ET que Dorsey devrait quitter ses fonctions de PDG de Twitter, selon des sources. Dorsey est un fan bien connu de bitcoin, ayant lancé plusieurs projets impliquant la crypto à la fois via Twitter et via la société de paiement Square, dont il est également PDG. Selon CNBC, la partie prenante de Twitter, Elliott Management, avait tenté de remplacer Dorsey en tant que PDG de Twitter l’année dernière en raison de préoccupations concernant sa capacité à diriger deux sociétés ouvertes. Mais Elliott et Twitter ont finalement conclu un accord pour que Dorsey continue dans les deux rôles. Les actions de Twitter ont initialement bondi de 11% aux nouvelles, mais la négociation a ensuite été interrompue par le NYSE en raison de « nouvelles en attente ». Les actions de Square ont augmenté d’environ 1%.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.

MISE À JOUR (29 novembre, 15:46 UTC):Mise à jour avec des informations dans les troisième et quatrième puces.

MISE À JOUR (29 novembre, 16h00 UTC) :Mis à jour avec des nouvelles selon lesquelles la négociation des actions de Twitter avait été interrompue.