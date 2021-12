Jack Dorsey discute d’Ethereum, Web3 sur Twitter Rampage

L’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, n’a certainement jamais été un fan d’Ethereum et a été assez ouvert sur sa position sur la crypto-monnaie. Dorsey a toujours été un maximaliste de Bitcoin du début à la fin, montrant tout au long son soutien à la crypto-monnaie pionnière. Il va même jusqu’à démissionner de son poste de PDG de Twitter pour se concentrer davantage sur Block, une entreprise qui se concentre uniquement sur la construction avec le bitcoin.

Bien qu’il ait parlé de ne pas être un partisan d’Ethereum, on demande un peu à Dorsey ce qu’il pense de l’actif et de la blockchain dans son ensemble. C’est l’un de ces cas qui a conduit Dorsey à démontrer une fois de plus qu’il ne supporte pas l’actif numérique.

Lectures associées | Bitcoin est en tête alors que les marchés enregistrent des sorties record. Le marché baissier arrive-t-il ?

Dorsey concentrant toute son énergie sur la construction avec le bitcoin, d’autres ont évoqué la possibilité que le PDG de Block intègre d’autres blockchains dans son travail. Un utilisateur de Twitter du nom de cdixon a de nouveau évoqué la possibilité avec le PDG de travailler avec ethereum et d’autres blockchains, déclarant qu’il existait d’autres applications de crypto-monnaie qui nécessiteraient d’autres chaînes.

Dorsey avait répondu au tweet avec un tweet clair et concis. Le tweet s’est de nouveau fortement penché sur la prise en charge du bitcoin, le PDG ayant expliqué que seules des technologies sécurisées et résilientes devaient être utilisées, faisant allusion à la nature centralisée de la blockchain Ethereum.

« Je crois en vous et en votre capacité à comprendre les systèmes. Il est essentiel que nous concentrions notre énergie sur des technologies vraiment sûres et résilientes appartenant à la masse des personnes, et non à des individus ou à des institutions. Seule cette base fournira les applications auxquelles elle fait allusion. »

Le prix de l’ETH tombe en dessous de 4 000 $ | Source : ETHUSD sur TradingView.com

La tirade de Dorsey contre les systèmes centralisés ne s’est pas terminée avec la blockchain Ethereum. Web3, le nouveau bébé de l’espace technologique innovant, a également été critiqué par le PDG. Il a tweeté en disant que les utilisateurs n’étaient pas réellement propriétaires de web3. Au lieu de cela, il appartenait aux VCs et LPs qui investissent actuellement massivement dans l’espace. Faisant allusion au fait que les incitations de ces CV et LP auront toujours un impact sur vous.

You don’t own “web3.”

The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.

Know what you’re getting into…

— jack⚡️ (@jack) December 21, 2021