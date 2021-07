in

Ethereum (ETH)

Jack Dorsey dit « non » à l’ETH, mais Twitter montre de l’intérêt avec ses NFT gratuits affichés sur Rarible

Le co-fondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, est un Bitcoiner qui voit la principale crypto-monnaie devenir la monnaie d’Internet à l’avenir. Bien qu’étant un dévot complet de Bitcoin, Dorsey n’a aucun intérêt pour les autres crypto-monnaies, comme il l’a souligné à plusieurs reprises.

Une fois de plus, Dorsey a donné un « non » catégorique lorsque la communauté crypto a émis l’hypothèse que le PDG de l’application de paiement Square pourrait étudier davantage de cryptos, et ce n’est « qu’une question de temps avant qu’il n’achète l’ETH ».

La communauté a fait cette déduction après que Dorsey a tweeté HamsterCoin avec un signe “supérieur à” en réponse à Neeraj Agrawal de CoinCenter, un organisme à but non lucratif axé sur les problèmes de politique de crypto-monnaie, a tweeté: “Le représentant Sherman dit que la plus grande menace pour Ethereum est le dogecoin.”

En mars, Dorsey a converti son Ether reçu pour son tout premier tweet qu’il a vendu aux enchères en tant que NFT en Bitcoin pour faire un don.

Bien que Dorsey ne veuille envisager aucune crypto-monnaie autre que Bitcoin, sa société Twitter pourrait s’impliquer dans la crypto-monnaie Ether de 257 milliards de dollars.

jack dit qu’il ne détient pas d’ETH mais je suppose que @Twitter

Est-ce que Les NFT de Twitter peuvent être consultés sur rarible, et les premières transactions du portefeuille ont été un dépôt de 2,5 ETH pic.twitter.com/cH09Dw7HH0 – CL (@CL207) 1er juillet 2021

Cette semaine, le géant des médias sociaux a annoncé qu’il distribuait 140 jetons non fongibles (NFT) via le marché Rarible.

Rarible a récemment levé 14 millions de dollars en financement de série A dirigé par les sociétés de capital-risque Coinfund et Venrock Capital. La société utiliserait le nouveau capital pour embaucher plus d’employés et lancer un marché supplémentaire sur la blockchain Flow, qui abrite NBA Top Shot de Dapper Labs.

Dans une série de tweets comportant un certain nombre d’images différentes, Twitter a annoncé qu’il capitalise sur l’engouement pour le NFT. Hochant la tête à la limite initiale de 140 caractères de Twitter, Twitter a publié mercredi : « 140 NFT gratuits pour 140 d’entre vous, mes amis.

“La convo NFT est ÉNORME sur Twitter – je parle de plus de 29 millions de tweets sur les NFT cette année seulement”, a déclaré Bianca Posterli, responsable du marketing social et des campagnes sur Twitter.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.