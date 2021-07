Jack Dorsey dit que Bitcoin aidera Twitter à mieux faire son travail – Voici pourquoi – Crypto new media

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré que le rôle potentiel de Bitcoin dans son fonctionnement en tant que monnaie native d’Internet aidera la société de médias sociaux à atteindre ses objectifs de croissance.

Lors d’une conférence téléphonique lors de la publication des résultats financiers du deuxième trimestre 2021 de Twitter, Dorsey met en lumière trois tendances technologiques qui, selon lui, sont importantes pour l’avenir de la plate-forme de microblogging.

« Il y a trois tendances pertinentes pour Twitter et vous, nos actionnaires : l’IA [artificial intelligence], la décentralisation et internet ayant enfin accès à une monnaie native mondiale en Bitcoin. Tout cela nous aidera à mieux faire notre travail et nous avons l’intention de montrer la voie dans chacun d’eux.

Avec l’IA et l’apprentissage automatique, nous augmentons la pertinence et la découverte, un problème de longue date sur Twitter, que nous améliorons chaque jour, à partir des inscriptions et des sessions in-app. Avec la décentralisation, nous avons augmenté la taille du corpus de conversation auquel nous avons accès et amélioré la santé conversationnelle en donnant plus de pouvoir aux individus. Et avec la monnaie mondiale, nous pouvons garantir que les personnes et les entreprises peuvent librement échanger des biens et des services partout sur la planète. »

Dorsey ajoute que l’adoption de la crypto-monnaie phare en tant que monnaie native d’Internet pourrait être le catalyseur qui permettrait à Twitter d’atteindre “chaque personne sur la planète”.

«Se concentrer sur le cas d’utilisation d’Internet ayant une monnaie native et que Bitcoin est probablement le meilleur, revient en fait à être le meilleur candidat pour ce rôle, c’est ce sur quoi je pense que nous devrions vraiment nous concentrer.

Si Internet a une devise native, une devise mondiale, nous sommes capables d’aller beaucoup plus vite avec nos produits, tels que Super Follows, commerce, abonnements, Tip Jar. Et nous pouvons atteindre chaque personne sur la planète à cause de cela. Au lieu d’adopter une approche marché par marché par marché.

Je pense que c’est une grande partie de notre avenir. Je pense qu’il y a beaucoup d’innovations à faire au-delà de la simple monnaie, d’autant plus que nous pensons à décentraliser davantage les médias sociaux et à fournir plus d’incitations économiques. »

Image en vedette : Shutterstock/Timofeev Vladimir