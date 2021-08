Jack Dorsey doute de la capacité d’Ethereum à dominer le marché traditionnel comme Bitcoin l’a fait ⋆ ZyCrypto Crypto new media

Publicité





L’entrepreneur technologique milliardaire et PDG de Square et Twitter, Jack Dorsey, est bien connu dans la communauté des crypto-monnaies comme un maximaliste Bitcoin et il l’a ouvertement déclaré aussi.

Il est l’un des maximalistes de Bitcoin qui ne prend en considération aucun autre réseau de blockchain en dehors de Bitcoin. Son récent commentaire sur Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie à capitalisation boursière, l’a réitéré.

On ne peut toutefois nier que le réseau Ethereum est également un acteur important sur le marché des crypto-monnaies. Le réseau, qui a été construit dans le but de rendre la technologie blockchain beaucoup plus utile que d’être simplement une réserve de valeur ou un remplacement de monnaie fiduciaire comme Bitcoin, mais en tant qu’environnement d’exécution décentralisé pour la création et l’exploitation de contrats intelligents, également appelés applications décentralisées ( DApps), a largement atteint cet objectif jusqu’à présent, car il s’agit actuellement du plus grand marché pour la création de DApps.

Il existe déjà plus de 1 000 applications pour la blockchain Ethereum répertoriées dans son référentiel d’applications principal, notamment des applications financières, artistiques et de collection, des jeux et des applications centrées sur la technologie, et d’autres sont encore en cours de développement.

De nombreux participants au marché de la cryptographie les considèrent comme de solides points de discussion pour Ethereum, cependant, les sceptiques sont toujours présents, et Jack Dorsey est l’un d’entre eux.

Dans un récent commentaire sur Twitter, Dorsey a exprimé son scepticisme quant à la capacité d’Ethereum à perturber l’industrie des « grandes technologies ». Répondant à un tweet d’un partisan d’Ethereum et mathématicien, “Cory.eth”, qui prétendait que la grande technologie [including Twitter] avait peur d’Ethereum car il perturbait leur industrie, Dorsey a déclaré que, alors que la grande industrie technologique avait besoin d’être perturbée, Ethereum à lui seul n’était pas ce qui allait provoquer la perturbation.

Notamment, la conversation a été déclenchée par un commentaire qu’il a fait sur un autre tweet sur la possibilité que des comptes Twitter soient liés à des blockchains et vérifiant l’authenticité avec des NFT. Dorsey a déclaré qu’il avait acheté l’idée, cependant, la seule blockchain qu’il envisageait était Bitcoin, car les comptes préféreraient pouvoir se connecter à la blockchain via le réseau Lightning.

« Perturber la « Big Tech » est exactement ce dont j’ai besoin et ce que je veux. Cependant, aucune technologie ne le fera à elle seule. »

Dorsey s’est toujours intéressé au Bitcoin, sa position n’est donc pas une surprise pour la communauté. Il a cependant clarifié son hostilité envers les autres réseaux, déclarant qu’il ne détestait pas nécessairement l’autre, mais qu’il avait choisi Bitcoin pour se concentrer.

« Se concentrer sur une chose n’est pas détester les autres. J’ai fait connaître mes inquiétudes au sujet des autres par rapport à Bitcoin. Les principaux sont les principes fondateurs, la sécurité et la centralisation », a-t-il déclaré dans un tweet de suivi.

Bien qu’il existe un scepticisme à l’égard du réseau Ethereum, le réseau a connu une croissance marquée au fil des ans et est toujours en train d’évoluer pour atteindre ses objectifs. Un indicateur sûr de cela est les progrès que le réseau fait vers sa mise à niveau ETH 2.0 – qui est un possible changeur de jeu – qui le verra devenir un réseau de preuve de participation, éliminant également les mineurs hautement inefficaces en énergie de son écosystème. comme les solutions de mise à l’échelle qu’il a l’intention de mettre en œuvre avec la mise à niveau.

Néanmoins, de grands acteurs du marché, dont le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, semblent avoir confiance en Ether. Musk et Alexis Ohanian ont révélé qu’ils détenaient tous les deux de l’éther. Le premier a même révélé que ses avoirs en Ether étaient les plus importants de son portefeuille de crypto, ce qui implique que les deux joueurs voient un avenir dans Ethereum.