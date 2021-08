Jack Dorsey envisage de créer un échange décentralisé pour Bitcoin

Le PDG de Square, Jack Dorsey, a déclaré que le dernier projet de la plate-forme pour Bitcoin serait de développer un échange décentralisé (DEX).

Jack Dorsey a posté sur Twitter vendredi que TBD se concentrerait sur la construction d’un échange décentralisé exclusivement pour Bitcoin. Les abréviations TBD font référence au nom du projet en cours.

Selon le chef de projet, Mike Brock de Square, TBD vise à “faciliter le financement d’un portefeuille non protégé partout dans le monde grâce à une plate-forme permettant de créer des voies vers et depuis Bitcoin”. De même, Square a exprimé son souhait que l’échange décentralisé soit natif de Bitcoin dans son intégralité. Ainsi qu’en open source et sans autorisations d’accès spéciales.

“Notre idée d’échange décentralisé est quelque chose que l’utilisateur final ne devrait même pas remarquer, tout portefeuille ou service pourra s’y intégrer.” Mike Brock a commenté, ajoutant que le DEX se conformera aux lois anti-blanchiment d’argent.

Echanges centralisés ou décentralisés, lequel choisir ?

Pour la plupart des utilisateurs du monde de la crypto, l’échange centralisé (CEX) est l’outil le plus important pour effectuer des achats et des ventes de crypto-monnaies. Mais à mesure que la mondialisation des crypto-monnaies progresse, des alternatives telles que les échanges décentralisés (DEX) sont créées.

Les échanges centralisés CEX sont soutenus par une entreprise, l’utilisateur doit créer un compte, fournir des données personnelles et investir des fonds pour commencer à fonctionner. La valeur des actifs numériques est définie lorsque deux parties conviennent de la valeur de vente et d’achat de l’actif numérique. Une fois l’échange clôturé, le prix convenu entre les deux sera celui reflété pour la valeur de l’actif numérique. Ce type d’échange est atteint par les réglementations AML, KYC.

Actuellement, PancakeSwap est l’échange décentralisé avec le plus grand volume échangé et avec une part de 17% des opérations de crypto-monnaie du réseau. Source : CoinMarketCap

Au contraire, les bourses décentralisées (DEX) sont ouvertes au public et ne sont ni couvertes ni réglementées par KYC ou AML. Dans l’échange décentralisé (DEX), l’utilisateur n’a pas besoin de créer un compte ou de déposer des fonds, il peut opérer directement depuis son portefeuille.

Dans DEX, le prix des crypto-monnaies est défini par un algorithme mathématique appelé « Automated Market Maker » ou AMM. L’algorithme définit le prix en fonction de la quantité d’actifs que le consommateur souhaite acquérir et non en fonction de la quantité d’actifs que d’autres consommateurs souhaitent acquérir.

Enfin, les deux types de structures d’échange ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les DEX sont basés sur les idées de base de Satoshi Nakamoto sur le développement de Bitcoin. Pour de nombreux investisseurs, la performance, l’abordabilité et le volume de marché de la structure centralisée plaident clairement en faveur de son utilisation. Cependant, de nombreux CEX ont reconnu les avantages des DEX et travaillent sur leurs propres variantes ou en intégrant certaines fonctionnalités DEX dans leurs plateformes. Par conséquent, il est possible qu’à l’avenir nous observions un mélange des deux interfaces.

