Jack Dorsey est-il le visage qualifié pour la crypto-banque ? Crypto nouveaux médias

Square, connu pour ses innovations de rupture dans le domaine de la finance et de la technologie, a annoncé le lancement d’une nouvelle plate-forme pour soutenir les projets financiers décentralisés utilisant Bitcoin.

Le mouvement de la finance décentralisée, ou DeFi, prend de l’ampleur. Et Square pourrait être la première grande entreprise à avoir un impact significatif sur sa croissance.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, s’est publiquement exprimé sur Bitcoin et pense qu’il s’agit de l’innovation technologique la plus convaincante de notre époque. Certains des plus grands défis de l’industrie de la cryptographie ont été la perception du public et les connaissances générales sur la blockchain jusqu’à présent.

Une figure de proue telle que Dorsey pourrait suffire à faire passer la crypto au statut de grand public en renforçant sa légitimité en tant qu’outil financier viable pour les particuliers à la recherche de moyens d’améliorer leurs pratiques d’investissement.

Avec la poussée incessante de la crypto-banque et des start-ups, Dorsey aura du pain sur la planche pour lui. Mais doit-il être le seul visage de ce mouvement ? Pour faire monter d’un cran la crypto-banque – là où elle doit être – que doit-il se passer ? Et qui doit le diriger ?

L’histoire de Jack Dorsey avec Bitcoin

Ce n’est un secret pour personne que Dorsey aime beaucoup le bitcoin et a toujours préconisé la crypto-monnaie depuis longtemps.

Au cours de la conférence B-Word de cette année, organisée par le Crypto Council for Innovation, Dorsey a réaffirmé son amour pour le bitcoin et a fourni quelques raisons, telles qu’il s’agit d’une monnaie native d’Internet, comment la communauté autour de la crypto-monnaie la considère comme un véritable façon d’aider les gens, et que cela lui rappelle les premiers jours d’Internet (dans la façon dont il évolue toujours, profondément fondé sur des principes et « bizarre comme l’enfer »).

En juin, lors d’une conférence Bitcoin, Dorsey a approuvé Bitcoin comme moyen de protéger les individus contre la dévaluation de la monnaie. Il a également déclaré qu’il ne voyait rien de plus important dans sa vie sur lequel travailler et qu’il pensait que Bitcoin avait le potentiel de tout changer. Ce qui, même pour Jack, est une déclaration sérieuse.

En 2018, Dorsey a affirmé que Bitcoin deviendrait la monnaie unique au monde et, en 2020, Square a acheté pour environ 20 millions de dollars de Bitcoin, renforçant encore son enthousiasme dans le projet et sa croyance dans la blockchain et DeFi dans son ensemble.

Où DeFi s’intègre-t-il ?

Ces dernières années, DeFi (finance décentralisée) est devenu l’un des développements les plus importants du paysage de refonte de la crypto-monnaie. Cette ascension, cependant, est plus liée à l’émergence d’Ethereum qu’à Bitcoin. Ces réseaux décentralisés permettent aux utilisateurs de mieux contrôler leurs fonds, ce qui signifie qu’ils peuvent également fournir des services ou exécuter des tâches plus complexes en plus de simplement effectuer des paiements.

Alors que la popularité des crypto-monnaies continue de croître, de plus en plus de personnes recherchent d’autres moyens de trader. L’argument de vente de ces plateformes décentralisées est que les utilisateurs ont un contrôle total sur leur argent sans avoir d’intermédiaires tiers qui peuvent facilement retirer tout ou partie de vos fonds à tout moment.

Vous voyez, de nombreuses sociétés de crypto-monnaie ont évolué pour ressembler davantage à des banques. Et avec les nouvelles réglementations proposées par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), qui veut que les sociétés de cryptographie divulguent les données des personnes qui négocient sur leurs plateformes, elles n’auront peut-être pas d’autre choix que de devenir plus une banque qu’un échange de crypto.

Bien sûr, Jack Dorsey s’est opposé à cette législation dans une lettre ouverte, dans laquelle il a déclaré que Square était fondé sur la seule conviction que les gens devraient pouvoir commercer sans barrières.

Avec DeFi, vous n’avez plus besoin de passer par des contrôles d’identité et des réglementations anti-blanchiment car il n’y a pas d’autorité centrale supervisant les transactions – c’est à chaque utilisateur de décider s’il souhaite ce type de responsabilité dans les décisions commerciales.

Problèmes auxquels DeFi, Bitcoin et Dorsey pourraient être confrontés

Si Jack Dorsey devient effectivement le visage de la révolution des crypto-monnaies, il y a des choses qu’il devra surmonter.

Premièrement, de nombreuses personnes auront du mal à s’adapter à l’idée de laisser les banques et autres intermédiaires financiers en dehors des transactions. Sans personnalités publiques, entreprises ou même célébrités à bord de ce genre de changement, comment pouvons-nous espérer que la société dans son ensemble soit impliquée ? Pour l’individu moyen, supprimer les comptes bancaires de notre vie quotidienne peut sembler un défi impossible.

Il y a aussi le problème de l’impact environnemental. L’impact environnemental de Bitcoin est un problème majeur pour de nombreux défenseurs de l’environnement, et il sera difficile pour la crypto-monnaie d’obtenir plus de soutien à cause de cela.

Le réseau dispose d’une énorme quantité d’ordinateurs qui résolvent constamment des problèmes mathématiques et génèrent de nouveaux Bitcoins, ce qui nécessite l’énergie des centrales au charbon ou des compagnies d’électricité qui utilisent de grandes quantités d’énergie. La plupart sont collectés et exploités à l’aide de méthodes non durables.

Du côté positif, Jack Dorsey semble avoir un plan pour cela. Dans un livre blanc publié par Square, il affirme que Bitcoin est la clé d’un avenir énergétique propre et abondant. Il soutient que l’exploitation minière de Bitcoin est une opportunité de faire la transition de l’exploitation minière mondiale d’énergie vers les énergies renouvelables et que l’extraction de crypto-monnaies pourrait sécuriser les investissements dans les systèmes solaires.

Un problème supplémentaire est le système de transaction. Le succès d’Ethereum s’accompagne d’un besoin accru d’enregistrement de l’ETH sur leur blockchain. Avec autant de personnes utilisant DeFi, les frais de transaction continueront d’augmenter à mesure qu’Ethereum continue de dominer et que de plus en plus d’utilisateurs se joignent à nous. DeFi doit donc trouver un moyen de s’intégrer dans l’élément transactionnel de la blockchain afin de minimiser les charges ETH et les barrières financières dans leur ensemble.

Alors, Jack Dorsey est-il le bon leader ?

Pour être tout à fait honnête, c’est difficile à dire. Il y a des choses qui font de lui un bon facilitateur du changement, et il y a des choses qui font qu’il est difficile de croire qu’il réussira à faire avancer la banque crypto dans le futur.

Comme nous l’avons déjà vu, Jack Dorsey évangélise Bitcoin et a eu une réponse presque religieuse à la crypto-monnaie. Dans un monde où les célébrités approuvent des produits auxquels elles ne croient pas ou n’utilisent pas réellement – une tendance qui remonte aux années 1980 – et où les influenceurs sur Instagram ne poussent les produits que s’ils obtiennent un pot-de-vin – ce qui entraîne des partenariats très inauthentiques, c’est en fait un peu agréable de savoir que Jack Dorsey croit en l’avenir de la crypto-monnaie et en ce qu’elle peut faire pour l’avenir des personnes non bancarisées.

Mais la perception du public de Jack Dorsey est mitigée. Il a témoigné devant le Sénat des États-Unis à propos de Twitter, et des articles ont été écrits sur lui et son style de vie bizarre et haut de gamme. Mais dans la même veine, des articles positifs sur sa philanthropie ont également été écrits.

Comme nous l’avons également vu, le succès et l’échec de la crypto dépendent en grande partie de sa communauté. Si cette communauté est centrée autour d’un personnage comme Jack Dorsey, est-ce que cela l’aide ou l’entrave ? Ou le place-t-il dans une position neutre où il ne tombera pas mais ne montera pas non plus ?

Conclusion

Alors, Jack Dorsey est-il le bon visage ? Ce n’est pas une question facile à répondre, car il y a trop de variables en jeu. À tout le moins, il ne devrait pas être le seul.

Cependant, Jack Dorsey est dans une position unique. Il essaie clairement de résoudre les problèmes liés à la cryptographie – comme son impact sur l’environnement – ​​et la plate-forme DeFi, depuis son implication, a gagné en popularité.

S’il peut simplement résoudre certains problèmes – comme le système de transaction – il pourrait être une force majeure de changement pour le commerce mondial et l’adoption de la blockchain.

Message d’invité par Shaurya Malwa de CryptoSlate

En savoir plus →

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.