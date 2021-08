Jack Dorsey est le plus récent mineur de la Crypto Arena Crypto nouveaux médias

Jack Dorsey s’est avéré être un grand fan de bitcoin au fil des ans. Maintenant, il porte ce fandom à un tout autre niveau.

Jack Dorsey “essaye” l’exploitation minière

L’homme derrière Twitter – l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde – et Square, une plateforme de paiement numérique, a annoncé qu’il s’essaie à l’extraction de bitcoins. Cela ne devrait pas surprendre quiconque a suivi la carrière de Dorsey dans le bitcoin, car l’homme a été l’un des premiers acteurs institutionnels à acheter du bitcoin avec des fonds de l’entreprise.

Dorsey a payé 50 millions de dollars de bitcoins en octobre 2020, et plusieurs mois plus tard, a ajouté 120 millions de dollars supplémentaires à sa réserve, portant ainsi son total à 170 millions de dollars. Dorsey était le deuxième investisseur institutionnel derrière MicroStrategy, une entreprise de logiciels.

Cependant, Dorsey a également servi de validateur de transaction de bitcoin dans le passé, portant ainsi son pouvoir dans l’arène à de nouveaux sommets. Maintenant qu’il exploite l’exploitation minière, on ne sait pas ce qui va se passer – d’autant plus que lors d’une précédente conférence sur le bitcoin en Floride, Dorsey a annoncé que sa société Square envisageait de créer une nouvelle société minière.

On ne sait pas si c’est le début de ces grands projets ou s’il s’agit d’une entreprise distincte. Quoi qu’il en soit, Dorsey a annoncé sur les réseaux sociaux :

J’essaie de miner avec @compass mining.

C’est un geste audacieux, et qui est susceptible de susciter la controverse même parmi les fans les plus fidèles de Dorsey. Au cours des derniers mois, la notion d’extraction de bitcoins a amené tous les écologistes à se rassembler en cercle et à affirmer que le processus endommage en quelque sorte l’environnement de la Terre. Ils disent tous que cela conduit la planète sur une voie sombre, mais ce ne sont pas seulement les opposants des médias sociaux qui se vantent de cette opinion. Ces mots proviennent également de leaders de la cryptographie tels que Elon Musk de SpaceX et Tesla, ainsi que Kevin O’Leary de l’émission télévisée “Shark Tank”.

Musk était initialement prêt à permettre aux clients d’acheter des véhicules Tesla avec bitcoin et crypto, bien que quelques semaines plus tard, il ait changé d’état d’esprit et changé d’avis pour refléter la peur croissante entourant le processus d’extraction de bitcoin. Il n’a pas tardé à suggérer que l’exploitation minière mettait la planète derrière, et il n’était pas disposé à autoriser les paiements en bitcoins jusqu’à ce que les émissions diminuent et que les mineurs utilisent davantage d’énergie renouvelable.

Controverse sur le processus

O’Leary a également déclaré qu’il n’achèterait plus de pièces extraites en Chine étant donné que le pays n’est pas connu pour obéir aux lois environnementales.

Compass Mining est une entreprise qui héberge et exploite des plates-formes minières pour les mineurs, étant donné qu’ils n’ont pas les fonds pour acheter les matériaux eux-mêmes. Cependant, il fournira également des équipements et des fournitures à tous ceux qui souhaitent démarrer leurs propres projets.

