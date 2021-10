Jack Dorsey et 3 autres Bitcoin Bulls à connaître alors que BTC atteint un sommet sans précédent

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a reçu un coup de pouce majeur aujourd’hui qui a envoyé la crypto à un nouveau record historique et a ravivé l’intérêt pour les taureaux, tels que Jack Dorsey.

Source : Wit Olszewski/Shutterstock, com

Nous plongeons dans certains des plus gros taureaux Bitcoin que les commerçants voudront suivre ci-dessous !

Jack Dorsey, co-fondateur et PDG de Twitter (NYSE :TWTR) a été une voix majeure pour la crypto ces dernières années. Il a également déclaré que Bitcoin ferait partie des plans de la société de médias sociaux à l’avenir. Ce que cela signifie n’est pas encore clair. Elon Musk, fondateur et PDG de Tesla (NASDAQ :TSLA) est un autre taureau crypto que les commerçants connaissent probablement déjà. Il est incroyablement franc sur Twitter à propos de son amour pour la crypto, qui comprend à la fois Bitcoin et Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Cathie Wood, fondatrice et PDG de Arche Investir, s’intéresse également au marché de la cryptographie. Ses plans incluent la création d’un ETF Bitcoin, ce qui est logique étant donné qu’Ark Invest exploite déjà plusieurs ETF. Mark Yusko, fondateur, CIO et directeur général de Morgan Creek Capital Management, est également un partisan de Bitcoin. Il a récemment déclaré que BTC est actuellement suracheté et met en garde contre un éventuel recul.

La hausse de Bitcoin lui a permis d’enregistrer des gains de 5,1% mercredi après-midi. Cela se négocie pour environ 66 372 $. La crypto a atteint son nouveau sommet historique de 66 930,39 $ plus tôt dans la journée.

Les investisseurs à la recherche de plus d’actions cryptographiques aujourd’hui voudront continuer à lire !

InvestorPlace a toutes les dernières nouvelles sur la cryptographie que les traders doivent connaître aujourd’hui. Cela inclut ce qu’il faut savoir sur Ethereum (CCC :ETH-USD) dépassant le prix de 4 000 $, d’autres cryptos à considérer à mesure que le BTC augmente, ainsi que ce qui frappe Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) stock aujourd’hui. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur les liens suivants!

Plus de nouvelles crypto pour mercredi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/10/jack-dorsey-and-3-other-bitcoin-bulls-to-know-as-btc-reaches-an-all-time-high/ .

© 2021 InvestorPlace Media, LLC