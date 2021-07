Jack Dorsey explique pourquoi lui et Twitter devraient se concentrer sur Bitcoin lors de l’appel sur les résultats du deuxième trimestre 2021 Crypto new media

Jeudi 22 juillet, Jack Dorsey, PDG de la plateforme de micro-blogging Twitter (NYSE : TWTR), a parlé de Bitcoin lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2021 de son entreprise.

Hier, Twitter a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2021. Selon le communiqué de presse de Twitter, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre était de 1,19 milliard de dollars, soit une augmentation de 74 % par rapport à l’année précédente, et le bénéfice net du deuxième trimestre était de 66 millions de dollars.

Puis à 18h00 (heure de l’Est), Twitter a organisé son appel sur les résultats du deuxième trimestre 2021, organisé par Krista Bessinger, vice-présidente des relations avec les investisseurs.

Selon une transcription de l’appel sur les résultats de The Motley Fool, voici ce que Dorsey avait à dire lorsque l’analyste de JPMorgan Doug Anmuth lui a demandé comment Dorsey voit Bitcoin devenir «profondément intégré» à Twitter.

Dorsey a répondu :

« Si Internet a une devise native, une devise mondiale, nous pouvons aller plus vite avec des produits tels que Super Follows, le commerce électronique, l’abonnement, Tip Jar et nous pouvons atteindre chaque personne sur la planète à cause de cela et en quelque sorte descendre une approche marché par marché par marché. Je pense que c’est une grande partie de notre avenir.

“Je pense qu’il y a beaucoup d’innovations au-delà de la simple monnaie, d’autant plus que nous pensons à la décentralisation de la marque des médias sociaux et à la fourniture de plus d’incitations économiques. Je pense donc qu’il est extrêmement important pour Twitter et les actionnaires de Twitter que nous continuions à regarder cet espace et y investir agressivement, et nous ne sommes pas seuls ici.

« Je veux dire, regardez ce que Facebook a essayé de faire avec Libra ou DM, je ne sais pas comment ils les appellent en ce moment, mais il y a un besoin évident pour cela et une appréciation pour cela, et je pense qu’en standard ouvert, c’est [Indecipherable] est la bonne voie à suivre, c’est pourquoi je me concentre et notre concentration devrait être sur Bitcoin.

“Je pense donc que cela permet de la vitesse, cela permet beaucoup plus d’innovation et cela ouvre vraiment de tout nouveaux cas d’utilisation pour un [Indecipherable]. “

Jeudi dernier (15 juillet), Dorsey, qui est également le PDG du fournisseur de solutions de paiement Square, a fait une annonce intéressante que ce fournisseur démontrait davantage son engagement envers le succès de Bitcoin et de son écosystème.

Dorsey a révélé sur Twitter que Square créait une nouvelle division (avec un nom à déterminer à l’avenir) qui a pour objectif principal la création d’une plate-forme de développement ouverte axée sur Bitcoin qui facilitera la création de services financiers décentralisés. Il a poursuivi en disant que tout sur cette «nouvelle entreprise» se ferait de manière complètement ouverte/transparente :

Comme notre nouveau portefeuille matériel #Bitcoin, nous allons le faire complètement à découvert. Feuille de route ouverte, développement ouvert et open source. @brockm dirige et construit cette équipe, et nous avons quelques idées sur les primitives de plate-forme initiales que nous voulons construire. – jack (@jack) 15 juillet 2021

Il a également expliqué en quoi cette nouvelle division de Square serait différente de la division existante Square Crypto :

En quoi est-ce différent de @SqCrypto ? Square ne donne pas de direction à @SqCrypto, seulement du financement. Ils ont choisi de travailler sur LDK et font un travail incroyable ! TBD se concentrera sur la création d’une entreprise de plate-forme et ouvrira notre travail en cours de route. – jack (@jack) 15 juillet 2021

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.