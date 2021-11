Jack Dorsey, le visionnaire multitâche à la barbe de sorcier, démissionne de son poste de PDG de Twitter

Le cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, quitte ses fonctions de directeur général de l’entreprise, marquant la fin d’une ère pour l’entreprise, qui a été façonnée et guidée par son fondateur avant-gardiste et parfois distrait. Dorsey restera membre du conseil d’administration de Twitter au moins jusqu’à l’année prochaine.

La nouvelle, rapportée pour la première fois par CNBC, était à certains égards une surprise, surtout compte tenu du timing: un lundi matin et un jour férié sur Twitter après le week-end de Thanksgiving.

À d’autres égards, la démission de Dorsey est attendue depuis longtemps. Les investisseurs de Wall Street ont critiqué le cofondateur de Twitter pour ses intérêts extérieurs : diriger une autre entreprise technologique importante qu’il a lancée, Square ; poursuivre des projets futuristes autour de la décentralisation d’Internet avec la blockchain ; et parcourir le monde. L’année dernière seulement, le formidable investisseur activiste Elliott Management l’avait poussé de manière agressive à démissionner encore plus tôt.

Le remplaçant de Dorsey est l’ancien CTO de Twitter, Parag Agrawal, qui travaille dans l’entreprise depuis 10 ans et est considéré comme un leader de confiance parmi son personnel. Agrawal était chargé d’exécuter la vision de Dorsey de créer une version décentralisée des médias sociaux, basée sur la technologie blockchain, qui permettrait aux utilisateurs de choisir leurs propres algorithmes.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour dire si et comment Twitter fonctionnera différemment sous la surveillance d’Agrawal, ce que nous savons, c’est que l’entreprise perd son leader fondateur, orienté vision et pensée originale. Il a peut-être été parfois un PDG absent, mais a néanmoins été respecté par beaucoup dans l’industrie de la technologie pour avoir inventé une plate-forme qui mettait le public en conversation sur des sujets à la fois triviaux et changeants, tout en conservant un sens de l’humour et de l’excentricité. style personnel.

«Je veux que vous sachiez tous que c’était ma décision et que je l’assume. C’était dur pour moi, bien sûr. J’aime ce service et cette entreprise … et vous tous tellement. Je suis vraiment triste … mais vraiment heureux », a écrit Dorsey lundi dans un e-mail d’entreprise qu’il a également tweeté. « Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui atteignent ce niveau. Et il n’y a pas beaucoup de fondateurs qui choisissent leur entreprise plutôt que leur propre ego. Je sais que nous prouverons que c’était la bonne décision.

Vous pouvez lire l’accent mis par Dorsey sur « l’ego fondateur » dans sa note d’adieu comme une fouille au PDG de Facebook Mark Zuckerberg, qui a fondé cette entreprise il y a 17 ans et ne semble pas avoir l’intention d’abandonner son contrôle sur elle. Contrairement à Zuckerberg, Dorsey a été célèbre pour déléguer certaines décisions clés – comme s’il faut ou non expulser l’ancien président Donald Trump de la plate-forme – à ses employés, comme le directeur juridique Vijaya Gadde, dont l’équipe a lancé l’appel final pour interdire Trump. , avec l’approbation de Dorsey (Dorsey aurait voyagé en Polynésie française au moment de la décision).

Dorsey était à certains égards un leader non conventionnel, et sous sa direction, Twitter a fait les choses un peu différemment. Alors que Twitter souffre des mêmes problèmes de discours haineux, d’extrémisme et de harcèlement auxquels toutes les grandes plateformes de médias sociaux sont confrontées, il a réussi à recueillir les éloges des membres de la communauté de recherche sur les médias sociaux pour avoir offert plus de transparence, au moins par rapport aux concurrents, sur ce qui se passe. viral sur sa plateforme. Et la société exerce clairement une influence incroyable en tant que plate-forme de médias sociaux de choix pour les dirigeants mondiaux, les journalistes et de nombreuses célébrités et personnalités dignes d’intérêt.

Mais en même temps, il a eu du mal à gagner le volume d’utilisateurs et le succès financier en tant que concurrents comme YouTube, TikTok et Facebook. Cela s’explique en partie par le fait que Twitter, contrairement à certains de ses concurrents, a adopté une approche relativement mesurée pour développer son produit. Pendant longtemps, Twitter ne s’est pas concentré sur l’argent ; il n’a pas vendu d’annonces pendant des années. La conception de ses produits n’a pas beaucoup changé. Il n’a pas non plus, par habitude, acquis ou copié ses concurrents, comme le fait souvent Facebook.

Et certains des plans et intérêts personnels de Dorsey ont donné aux critiques externes plus de raisons de faire pression pour son remplacement ces dernières années. Dorsey voulait quitter la Silicon Valley pour s’installer en Afrique pendant au moins trois mois en 2019 (il a ensuite abandonné ces plans), et au cours des dernières années, il a commencé à consacrer plus de son temps au développement d’un nouvel écosystème de médias sociaux décentralisé, Bluesky . Dans les tweets et les interviews publiques de Dorsey au cours des dernières années, il a passé plus de temps à parler de Bluesky, de la cryptographie, de la blockchain et d’autres efforts Internet décentralisés connexes que de développer le produit principal de Twitter lui-même.

Le groupe Elliott Management a fait de l’attention partagée de Dorsey l’épine dorsale de sa tentative infructueuse de pousser Dorsey hors de l’entreprise l’année dernière.

Pourtant, malgré ces défis, Dorsey laisse Twitter dans une position de force relative par rapport à il y a même un an. Au cours des derniers mois, Twitter a monétisé davantage de ses produits à un rythme rapide au-delà de la simple publicité, en introduisant des outils comme Twitter Blue, une version payante de la plate-forme par abonnement. Et les bénéfices de l’entreprise au cours des derniers trimestres ont été relativement solides.

« Jack dit qu’il choisit l’entreprise plutôt que son propre ego, mais je pense que c’est à peu près aussi bien que possible pour l’entreprise – et il part en pouvant dire que le stock était en hausse », a déclaré un ancien cadre de Twitter à Recode. La source a également déclaré que Dorsey faisait confiance au nouveau PDG Agrawal, qui a mis en œuvre sa vision jusqu’à présent. « Le changement de direction donne toujours aux ingénieurs une raison de paniquer … donc la mise en place d’un CTO maintient les ingénieurs apaisés et maintient la direction du produit constante et itérative que Jack a supervisée. »

Dorsey a démissionné une fois de son poste de PDG de Twitter, après avoir été expulsé par son conseil d’administration en 2008, pour avoir un retour à la Steve Jobs en 2015. Il semble cependant moins probable qu’il revienne une deuxième fois.

Il y a beaucoup de choses que nous ignorons encore sur le changement de direction sur Twitter. Dans les semaines à venir, nous devrions nous attendre à en savoir plus sur les circonstances entourant la sortie de Dorsey et sur la façon dont la société pourrait changer sous Agrawal.

Mais ce qui est le plus clair maintenant, c’est que la sortie de Dorsey est un autre exemple de tendance dans d’autres entreprises technologiques importantes. Comme mon collègue Peter Kafka l’a écrit plus tôt cette année lorsque le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de PDG, Big Tech est devenu si grand qu’il n’a plus besoin de ses fondateurs de startups semblables à des demi-dieux à la barre. Bezos, Steve Jobs d’Apple et Sergey Brin et Larry Page de Google ont tous confié leurs entreprises à des intendants de confiance avec des personnalités plus discrètes – et ces entreprises se portent toujours bien financièrement.

L’exception à cela est Mark Zuckerberg, le PDG fondateur de la technologie qui ne semble pas avoir l’intention de démissionner, même si lui et son entreprise sont perpétuellement embourbés dans le scandale. Contrairement à Dorsey, Zuckerberg a été récompensé par Wall Street pour sa concentration incessante sur la croissance des bénéfices de son entreprise. Et contrairement à Dorsey, Zuckerberg a réussi à négocier un contrôle unilatéral sur son conseil d’administration dès le début.

Dorsey pourrait toujours être aux commandes s’il avait plus de pouvoir sur le conseil d’administration de Twitter ou s’il développait l’entreprise à une échelle aussi grande que Facebook.

Mais au lieu de cela, Twitter entrera dans une nouvelle ère – une sans un leader excentrique à la barbe de sorcier qui a trollé le Congrès et a fait la poésie de l’avenir du Web décentralisé. Les années Dorsey n’ont peut-être pas été les plus concentrées, mais elles ont été mémorables.

Peter Kafka a contribué au reportage de cet article.