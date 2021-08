Jack Dorsey partage les détails du plan de construction de BTC DEX | Invezz

Depuis le début de l’ère DeFi, il y a eu de nombreux échanges décentralisés sur différentes blockchains qui ont atteint une popularité au niveau CEX. Aucun d’entre eux n’est encore aussi gros que Binance ou Coinbase, mais ils se développent et se développent rapidement.

Cependant, tous ces échanges ont un défaut majeur : ils ne peuvent accueillir que des pièces développées sur leurs propres chaînes. Étant donné que Bitcoin (BTC / USD) n’est pas une plate-forme de développement, cela signifie qu’il n’y a pas de DEX qui peut échanger BTC. Il existe bien sûr des alternatives au BTC, comme Wrapped Bitcoin (wBTC), mais pour de nombreuses personnes, dont Twitter et le PDG de Square Jack Dorsey, ce n’est pas tout.

Reconnaissant le désir que Bitcoin soit échangé de manière décentralisée, Dorsey a eu l’idée de le faire lui-même. Ou plutôt, utilisez leur plateforme, Square, pour le faire. Dans son récent tweet, publié vendredi dernier, Dorsey a déclaré que le projet se concentrerait sur la création d’un échange décentralisé spécifiquement pour BTC.

Le chef de projet Mike Brock, une unité de Square, prévoit de faciliter le financement de portefeuilles non dépositaires partout dans le monde via une plate-forme, afin de construire des rampes d’entrée et de sortie en BTC. De plus, l’entreprise sera « native de Bitcoin, de haut en bas ». Le projet sera 100% open source et sans permission, sans modèle de gouvernance ni base pour le contrôler.

Le nom est à déterminer … ou est-ce?

Dorsey et Brock ont ​​tous deux utilisé “TBD”, bien qu’il ne soit pas clair si le nom doit être déterminé ou s’ils l’utilisent simplement pour signifier le nom lui-même, car cela pourrait signifier à la fois “TBD” ainsi que “The Bitcoin DEX”, ou certains une autre variante de celui-ci.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce que TBD est et n’est pas. Au cours des dernières semaines, notre équipe a déterminé ce qui doit être déterminé. Nous voulions enfin partager notre orientation, et nous avons quelques questions. – Mike Brock (@brockm) 27 août 2021

En substance, l’idée du fiat DEX est quelque chose que les utilisateurs finaux ne devraient même pas savoir exister. Pendant ce temps, il sera facile pour n’importe quel portefeuille ou service de s’y intégrer. Bien sûr, Brock a ajouté que l’échange répondra pleinement aux exigences KYC et AML.

Les entités échangeant fiat contre crypto devront se conformer aux lois KYC / AML, oui. Nous allons nous concentrer sur une solution d’identité décentralisée à cette fin. – Mike Brock (@brockm) 27 août 2021

Dorsey a initialement annoncé l’idée en juillet, bien qu’il ait déclaré qu’il s’agissait d’un “service financier décentralisé, sans autorisation et sans autorisation, axé principalement sur Bitcoin”. Le projet n’a été dévoilé que dans son intégralité, c’est-à-dire ce que l’on sait jusqu’à présent, lorsque Square a révélé qu’il souhaitait explorer le développement d’un portefeuille matériel open source pour Bitcoin.

