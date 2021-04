Jack Dorsey, PDG de Twitter: La suspension du compte de Trump était juste mais établit un précédent «dangereux»

Facebook, Twitter et YouTube bloquent les comptes Trump 0:55

(Entreprise CNN) – Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a défendu la décision de son entreprise de suspendre le compte du président Donald Trump, tout en reconnaissant que cette décision découle de son incapacité à promouvoir des conversations «saines». Dorsey a déclaré que la décision de Twitter créait un précédent «dangereux».

« Je pense que c’était la bonne décision pour Twitter », a déclaré Dorsey dans une série de 13 messages sur sa plateforme, citant des circonstances « extraordinaires et insoutenables » après que Trump a incité une émeute au Capitole américain la semaine dernière, un événement qui a forcé le social société de médias pour «concentrer toutes nos actions sur la sécurité publique».

«Je ne suis pas fier ni fier d’avoir à suspendre @realDonaldTrump de Twitter, ni comment nous sommes arrivés ici», a déclaré Dorsey. «Le préjudice hors ligne résultant du discours en ligne est manifestement réel, et c’est ce qui motive notre politique et notre conformité avant tout.»

Trump qualifie l’assaut du Capitole d ‘ »attaque dégoûtante » 6:06

Au cours des quatre dernières années, Twitter a joué un rôle central dans la présidence Trump, un développement qui a également profité à l’entreprise sous la forme d’innombrables heures d’engagement des utilisateurs. Twitter a adopté une approche légère pour modérer son compte, arguant souvent qu’en tant qu’agent public, Trump devrait avoir une large liberté de parole. Mais les émeutes à Capitol Hill ont conduit à la suspension de son compte.

Dorsey a traité des implications de la décision dans ses messages, admettant que «devoir suspendre un compte a des ramifications réelles et importantes». La suppression d’utilisateurs, a-t-il dit, fragmente la conversation publique et divise les gens.

«Bien qu’il existe des exceptions claires et évidentes, je crois qu’une suspension est notre échec ultime pour promouvoir une conversation saine. Et un moment pour nous de réfléchir à nos opérations et à l’environnement qui nous entoure », a-t-il déclaré.

Twitter n’a pas été le seul à suspendre Trump, tout comme les autres réseaux

Le PDG de Twitter a également abordé des mesures similaires prises par d’autres sociétés de médias sociaux, telles que Facebook et Snapchat, qui ont suspendu les comptes du président. Ces actions n’étaient pas coordonnées, a déclaré Dorsey, mais elles présentent un défi pour l’industrie de la technologie.

« Le contrôle et la responsabilité de ce pouvoir ont toujours été le fait qu’un service comme Twitter est une petite partie de la conversation publique plus large qui a lieu sur Internet », a-t-il déclaré. « Si les gens n’acceptent pas nos règles et notre conformité, ils peuvent simplement accéder à un autre service Internet. »

« Ce concept a été remis en question la semaine dernière lorsque plusieurs fournisseurs d’outils Internet clés ont également décidé de ne pas héberger ce qu’ils considéraient dangereux », a-t-il poursuivi.

Amazon a anéanti Parler, une plate-forme privilégiée par l’extrême droite, en annulant son contrat d’hébergement Web.

Amazon répond à la demande de Parler 1:02

La décision d’exclure le président de Twitter a eu des conséquences immédiates: Trump a perdu l’accès à plus de 88 millions d’abonnés et cette décision a exposé l’entreprise aux plaintes de censure des républicains. Les démocrates ont critiqué le rôle des médias sociaux dans l’autonomisation de Trump et ont mis en garde contre une nouvelle législation visant à réglementer l’industrie de la technologie.

Dorsey a suggéré dans ses articles que les actions de l’industrie technologique pourraient également avoir des implications à plus long terme.

«Ce moment actuel peut exiger cette dynamique, mais à long terme, elle sera destructrice pour le noble objectif et les idéaux de l’Internet ouvert. Une entreprise qui prend la décision de modérer est différente d’un gouvernement qui élimine l’accès, mais elle peut ressentir la même chose », a déclaré Dorsey.

«Oui, nous devons tous analyser de manière critique les incohérences de notre politique et de son application. Oui, nous devons examiner comment notre service peut inciter à la distraction et au préjudice. Oui, nous avons besoin de plus de transparence dans nos opérations de modération. Tout cela ne peut éroder un Internet mondial libre et ouvert », a-t-il ajouté.

– Brian Fung a contribué au reportage.