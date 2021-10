Jack Dorsey prédit une « hyperinflation » | Place des investisseurs

Dorsey et Yellen offrent des points de vue contradictoires sur l’inflation … ce qui est sûr, c’est que les bénéfices seront plus importants que jamais … comment une approche quantitative se concentre sur le pouvoir de rémunération

Vendredi dernier, Jack Dorsey, le PDG de Twitter et Square, a envoyé un tweet effrayant à l’occasion d’Halloween ce week-end :

Source : Twitter – @Jack

Si vous rencontrez des difficultés pour visualiser le tweet, il est écrit « L’hyperinflation va tout changer. C’est en train d’arriver.

Après avoir reçu quelques questions/réponses en ligne, Dorsey est allé plus loin en tweetant « Cela arrivera bientôt aux États-Unis, et donc dans le monde. »

Pendant ce temps, dimanche, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les États-Unis ne perdaient pas le contrôle de l’inflation :

Je ne pense pas que nous sommes sur le point de perdre le contrôle de l’inflation. C’est évidemment quelque chose qui les préoccupe et les inquiète, mais nous n’avons pas perdu le contrôle.

***Ce sont les faces opposées d’une même pièce très exagérée

Du côté de l’hyperinflation, oui, il semble que nous soyons dans une période d’inflation élevée et persistante. Et le taux d’inflation pourrait éventuellement s’établir à un niveau de référence plus élevé que nous le souhaitons.

Mais l’idée d’hyperinflation ignore comment la fin éventuelle de nos problèmes de chaîne d’approvisionnement sera une force déflationniste majeure. Et qu’en est-il des effets déflationnistes du progrès technologique ?

À l’autre extrémité du spectre, « la Fed l’a sous contrôle » de Yellen est risible à première vue.

Quelqu’un se souvient-il des tentatives de la Fed d’augmenter l’inflation dans les années 2010 ? Ils ont lamentablement échoué, année après année, alors que l’inflation restait obstinément faible. La Fed était-elle alors en contrôle ?

Et maintenant, est-ce que quelqu’un se souvient des commentaires des différents présidents de la Fed d’il y a environ un an, indiquant le niveau d’inflation qu’ils seraient prêts à tolérer ?

Laissez-moi vous rappeler.

Le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré qu’il serait à l’aise avec une inflation « légèrement » supérieure à l’objectif d’inflation de 2 % si l’économie revenait à un quasi-plein emploi.

« Et pour moi, un peu signifie un peu », soit environ 2,25%, a déclaré Kaplan lors d’une interview avec Bloomberg TV. « Je pense toujours que la stabilité des prix est l’objectif primordial et ce cadre ne change pas cela. »

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, était ouvert à une inflation légèrement plus élevée.

De Bullard :

L’inflation est inférieure à l’objectif, certainement d’un demi pour cent, depuis un certain temps, il semble donc que vous puissiez dépasser d’un demi pour cent pendant un bon moment.

Cela aurait signifié un taux d’inflation de 2,5%.

Ensuite, il y avait le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, pointant également vers un dépassement acceptable d’un taux d’inflation de 2,5%, mais suggérant que la vitesse à laquelle nous sommes arrivés là était le vrai problème.

Voici son avis :

Ce n’est pas tant le nombre. … C’est vraiment une question de vitesse.

Harker a suggéré que l’inflation « grimpant jusqu’à 2,5 % » est assez différente de l’inflation « dépassant 2,5 % ».

Euh… alors, que diriez-vous d’un taux d’inflation qui ne « grimpe » pas jusqu’à 2,25 % ou 2,5 %, mais qui a maintenant explosé à 5,4 % ?

Soit dit en passant, les nouvelles de ce matin sont que l’ancien président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, voit une inflation soutenue bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed.

Mais Yellen nous assure que la Fed a tout sous contrôle. Ouf, c’est un soulagement.

*** Nous n’avons pas besoin de savoir où l’inflation finira par atterrir pour savoir qu’elle va agir comme une énorme machine de tamisage pour le marché boursier

Comme notre PDG, Brian Hunt, l’a écrit un jour : « Ce n’est pas tant un marché boursier qu’un marché d’actions ».

S’il est facile de considérer le « marché » comme un grand monolithe qui monte ou descend à l’unisson, la réalité est qu’il est composé de milliers d’entreprises aux fortunes très diverses. Et la hausse de l’inflation aggravera les différences dans les performances de ces entreprises.

D’un côté, vous aurez les entreprises qui s’adapteront à un climat inflationniste et continueront à bien fonctionner. Leurs produits et services sont si demandés que les consommateurs les paieront, même à des prix plus élevés.

D’un autre côté, les acheteurs regarderont certains produits et services et diront « non, trop cher. Je ne l’achète pas maintenant.

Si cela vous semble familier, c’est le concept d’« élasticité-prix de la demande » que vous avez lu dans Econ 101. Et cela va avoir un impact majeur sur les bénéfices des entreprises.

Prenez Unilever. Elle possède un vaste portefeuille de marques célèbres, dont Dove, Lipton et Ben & Jerry’s.

La semaine dernière, on apprenait qu’Unilever avait augmenté ses prix de 4,1% au troisième trimestre pour compenser la flambée des coûts de production. Êtes-vous à l’aise de payer 4,1 % de plus pour votre brownie au chocolat et au fondant Ben & Jerry’s ? Probablement.

Mais que se passe-t-il s’il monte à 6% ? Ou 7% ? Ou 9% ? Et si ce n’était pas que de la glace ?

Lorsque l’ensemble des coûts de votre budget approche d’une augmentation à deux chiffres alors que vos revenus n’ont pas augmenté d’un centime, à un moment donné, vous serez obligé de choisir vos achats.

Et qu’est-ce qui obtient la hache? Votre gourmandise Brownie Fudge au chocolat ? Ou, disons, les couches de votre bébé ?

Je pourrais parier une supposition.

Ce « acheter ou ne pas acheter ? » décision signifiera une chose – c’est chaque action pour elle-même.

*** Si cela vous semble familier, c’est parce que Louis Navellier a récemment suggéré que c’est le type de marché sur lequel nous nous dirigeons

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Louis est un investisseur quantitatif légendaire. « Quant » signifie simplement qu’il utilise des nombres et des règles algorithmiques pour guider ses décisions d’investissement. Forbes l’a en fait nommé le « Roi des Quants ».

Essentiellement, Louis utilise des ordinateurs puissants pour analyser le marché à la recherche des empreintes quantitatives des actions les plus performantes. Et ces empreintes digitales pointent généralement toutes vers un trait sous-jacent…

La force des gains.

À court terme, toutes sortes de facteurs peuvent influencer les prix du marché – un PDG qui démissionne, un nouveau client important, peut-être même une rumeur.

Mais à long terme, ce qui détermine le cours d’une action, ce sont les bénéfices de l’entreprise. Clair et simple. Et aujourd’hui, compte tenu des différentes inquiétudes qui pèsent sur le marché, Wall Street se recentre sur les bénéfices.

Cet environnement « chacun pour soi » signifie que Wall Street récompense les entreprises qui maintiennent des bénéfices solides, tout en punissant celles dont les bénéfices sont faibles.

Nous avons déjà vu cela. La semaine dernière, nous avons noté comment JPMorgan affichait des chiffres décents, mais l’action s’est vendue car la majeure partie de l’augmentation des bénéfices de 2,3 milliards de dollars de l’année dernière à cette année n’était pas due à la croissance des segments d’activité de JPM ; elle était motivée par une manœuvre comptable.

Compte tenu de cela, alors que l’inflation continue de peser sur notre économie et de façonner les marchés d’investissement, il est plus important que jamais de s’assurer que votre portefeuille est rempli d’actions qui peuvent durer, voire prospérer, dans de telles conditions.

*** La semaine dernière, Louis a organisé un événement spécial qui explique comment il identifie les actions avec une force bénéficiaire significative

Dans son Chef de projet événement, Louis a détaillé son approche de marché basée sur les quantifications qui cible des actions quantifiables solides.

Il s’agit d’un système qu’il a affiné au cours de quatre décennies d’investissement, basé sur un point à retenir : un meilleur investissement passe par une analyse de marché informatisée qui se concentre sur la force fondamentale.

Au cours du week-end, Louis a donné un exemple d’entreprise découverte par son système Project Mastermind :

Société d’énergie nouvelle de Daqo (DQ) est l’un des producteurs de silicium de haute pureté les moins chers au monde. Il n’est donc pas surprenant que le polysilicium et les plaquettes solaires de la société soient très demandés par l’industrie solaire photovoltaïque (PV), qui utilise les produits de Daqo pour développer des solutions d’énergie solaire. Compte tenu de l’essor mondial de l’énergie solaire et de la forte demande des entreprises leaders, Daqo New Energy a réalisé des bénéfices époustouflants.

Après avoir détaillé certains des énormes gains de Daqo au cours des derniers trimestres, Louis a indiqué que le rapport sur les résultats du troisième trimestre de la société devait être publié jeudi…

Les analystes s’attendent à ce que Daqo déclare un bénéfice par action de 3,11 $, ce qui représenterait une augmentation incroyable de 1 051,9% d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires devrait s’élever à 517,5 millions de dollars, en hausse de 312,3 % par rapport au troisième trimestre de l’année dernière. L’analyse des revenus est une grande partie de mon Chef de projet système… vous pouvez donc voir pourquoi Daqo New Energy a fait la coupe !

Louis sortira un nouveau Chef de projet recommandation boursière ce jeudi. Le voici avec quelques détails supplémentaires :

L’action est bien placée pour afficher des résultats étonnants dans son prochain rapport sur les résultats. Je cherche son rapport sur les bénéfices pour dropkick ce stock et le faire monter plus haut… il est donc temps d’entrer avant qu’il ne commence à tirer sur tous les cylindres.

Pour en savoir plus sur ce stock comme l'un des Louis' Bénéfices accélérés abonnés,

Bref, soyons réalistes quant à l’avenir. Bien que l’hyperinflation soit peu probable, la Fed n’a certainement pas l’inflation sous contrôle. Cela signifie qu’il est essentiel que votre portefeuille puisse gérer une inflation qui dure plus longtemps – et plus élevée plus longtemps.

Et pour cela, tout est question de gains.

