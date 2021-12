Jack Dorsey prend place au fond du trou du lapin Bitcoin

Dorsey a passé les cinq dernières années impaires fasciné par la crypto-monnaie et les blockchains, principalement Bitcoin. Il a fortement promu et soutenu le développement du Bitcoin Lightning Network, et soutenu les développeurs Bitcoin directement via une unité appelée Square Crypto (qui sera désormais rebaptisée, de manière plutôt impressionnante, Spiral). Il a ajouté la fonctionnalité Bitcoin à l’application Cash de Square. Chez Twitter, il a récemment déployé le pourboire basé sur Lightning, et avant de se retirer de l’intégration promise d’avatar NFT (jeton non fongible).

