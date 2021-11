Jack Dorsey quitte Twitter et le fait en tenant parole sur les tweets modifiables | La technologie

Le PDG de Twitter quitte son poste à la tête de l’entreprise et le fait en laissant l’une des fonctionnalités les plus demandées sur Twitter sans devenir une réalité.

Twitter se retrouve sans Jack Dorsey, l’ancien PDG du réseau social vient d’annoncer qu’il quittait son poste au sein de l’entreprise. La nouvelle a surpris de nombreux utilisateurs et, c’est que, il ne semblait pas que le jour viendrait où le co-fondateur de Twitter a quitté son poste en faveur de quelqu’un d’autre.

La vérité est que cela semble toujours être quelque chose qui n’arrivera jamais, mais cela s’est produit et les changements qui surviendront après cette annonce sont encore inconnus. Jack Dorsey lui-même a fait part de son retrait via le réseau social. Le tweet que vous avez posté est un instantané d’un e-mail.

Dans cette capture d’écran, ce que l’on peut voir, c’est que Jack Dorsey lui-même l’envoie directement sur Twitter, ce qui, selon nous, sera à toute l’équipe qui travaille sur le réseau social et sur le développement de l’application. Cet e-mail révèle également l’identité du nouveau PDG de l’entreprise.

La personne qui assumera le poste à partir de ce moment est Parag Agrawal, l’ancien CTO de l’entreprise. On ne sait pas avec certitude ce qu’il adviendra de Twitter à partir de maintenant, mais ce qui est clair, c’est que Jack Dorsey prend sa retraite après avoir tenu parole concernant les tweets modifiables.

pas sûr que quelqu’un ait entendu mais j’ai démissionné de Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl – jack⚡️ (@jack) 29 novembre 2021

Et, est-ce que c’était l’une des fonctionnalités les plus demandées dans l’application. Ce qui se passe, c’est que dans une déclaration, Jack Dorsey lui-même a commenté qu’il est fort probable qu’ils n’aient jamais implémenté cette fonctionnalité dans l’application et que cela enlèverait tout le sens de la naissance de Twitter.

Espérons que le nouveau PDG du réseau social Blue Bird sera beaucoup plus indulgent que Jack Dorsey et intégrera les fonctionnalités souhaitées par les utilisateurs. Et, est-ce que les dernières dérives du réseau social tournaient autour des crypto-monnaies et, pour le moment, il s’agit d’un enjeu minoritaire et avec un accueil de niche.