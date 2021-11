Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, démissionne de son poste de PDG de l’entreprise. Concrètement, il l’a confirmé lui-même, dans un communiqué qu’il a partagé via le réseau social.

« J’ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que l’entreprise est prête à abandonner ses fondateurs. Ma confiance en Parag en tant que PDG de Twitter est profonde. Son travail au cours des 10 dernières années a été transformateur. Je suis profondément reconnaissant pour son talent, son cœur et son âme. Il est temps pour vous de diriger.

Soit dit en passant, Jack Dorsey restera membre du conseil d’administration jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée des actionnaires de 2022.

Fait amusant, c’est la deuxième fois que Jack Dorsey quitte Twitter. Il avait occupé le poste entre 2007 et 2008, et après avoir été licencié, il est revenu en 2015.

Jack Dorsey démissionne

« Je ne sais pas si quelqu’un en a entendu parler, mais j’ai abandonné Twitter. »

Maintenant, Jack Dorsey, l’ancien PDG de Twitter, a souligné que la décision de quitter ses fonctions avait été très difficile. Mais, il croit qu’il est essentiel qu’une entreprise puisse se débrouiller seule, libre de l’influence ou de la direction de son fondateur.

«« Je suis très triste, mais très heureux. Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui atteignent ce niveau. Et il n’y a pas beaucoup de fondateurs qui choisissent leur entreprise plutôt que leur propre ego. Je sais que nous prouverons que c’était la bonne décision.

Messages d’assistance

En particulier, lorsque la nouvelle de la démission de Jack Dorsey a été connue, ils n’ont pas cessé de commenter sa décision :

Michael Saylor : « Bien joué. » Changpeng Zhao : « Bien joué. Bienvenue dans la crypto à temps plein ? » Anthony Pompliano : « Vous avez eu une belle carrière, Jack Dorsey. Merci d’avoir aidé à construire l’une des plateformes les plus importantes au monde. Excité de voir ce que vous ferez ensuite. « Tyler Winklevoss: » Tu vas nous manquer Jack Dorsey. Merci d’avoir créé ce service incroyable.Parag Agrawal, successeur de Jack Dorsey

Incidemment, le conseil d’administration a nommé à l’unanimité Parag Agrawal en tant que PDG et membre du conseil, avec effet immédiat.

En fait, Agrawal est sur Twitter depuis plus d’une décennie. Et il est directeur de la technologie depuis 2017.

« Je tiens à remercier le conseil d’administration pour la confiance qu’il accorde à mon leadership et Jack Dorsey pour son mentorat et son soutien continus. J’ai hâte de tirer parti de tout ce que nous avons accompli sous la direction de Jack. Et je me sens plein d’énergie pour faire face aux opportunités qui m’attendent.

Pour sa part, Bret Taylor a été nommé nouveau président du conseil, succédant à Patrick Pichette, qui demeurera au conseil et continuera de présider le comité d’audit.

« Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier Jack Dorsey pour son leadership visionnaire et son dévouement inlassable envers Twitter depuis sa création. Jack est retourné sur Twitter et a transformé l’entreprise au moment le plus critique. Les progrès depuis lors ont été incroyables. Jack a donné au monde quelque chose d’inestimable et nous continuerons à le faire avancer.

Jack Dorsey adresse une annonce à toute son équipe

« Pensez à ceci : Parag a commencé ici en tant qu’ingénieur qui se souciait profondément de notre travail et est maintenant notre PDG (j’avais aussi un parcours similaire… il a fait mieux !). »

De plus, il a ajouté: «Seul cela me rend fier. Je sais que Parag saura mieux canaliser cette énergie car il l’a vécue et sait ce qu’il faut. Vous avez tous le potentiel de changer le cours de cette entreprise pour le mieux. Je le crois de tout mon coeur !

En guise de clôture, l’ancien PDG de Twitter termine en affirmant que la lettre a été rendue publique car il cherche à faire de Twitter l’entreprise la plus transparente au monde. Et, il a terminé la lettre avec un salut à sa mère.

Je dis au revoir avec cette phrase de sainte Thérèse d’Avila : « Celui qui veut tout accomplir doit renoncer à tout.

