Jack Dorsey révèle ses efforts pour créer un DEX centré sur Bitcoin Crypto new media

Square – et Twitter – le PDG Jack Dorsey ne se contente pas de dire qu’il aime Bitcoin. Il fait tout ce qu’il peut pour réaliser son rêve de faire du BTC la monnaie mondiale d’Internet.

À la mi-juillet, Dorsey a annoncé le lancement de TBD, une nouvelle activité visant à faciliter la création de services financiers décentralisés. Aujourd’hui, il a finalement révélé que la division sera en charge de développer un échange décentralisé (DEX).

Nous avons déterminé la direction de @TDB54566975 : aidez-nous à créer une plate-forme ouverte pour créer un échange décentralisé pour #Bitcoin https://t.co/jHYWHy1qmu – jack⚡️ (@jack) 27 août 2021

Jack Dorsey n’a pas divulgué plus d’informations sur la plateforme. Il est donc probablement encore au stade théorique, mais compte tenu de la robustesse de CashApp, il est possible qu’une partie du développement ne soit pas aussi compliquée que si une startup essayait de créer un produit à partir de zéro.

Qu’est-ce qu’un échange décentralisé ?

Les DEX, ou échanges décentralisés, sont des plates-formes qui permettent à leurs utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies et des jetons sans avoir besoin d’un intermédiaire. Grâce au code cuit dans un contrat intelligent, tout se fait de manière décentralisée et automatique.

En général, leurs avantages sont qu’ils sont anonymes, peuvent être intégrés à n’importe quel jeton compatible avec le protocole sans processus de vérification, ne nécessitent pas de KYC et permettent un développement commercial parallèle en concevant de nouvelles interactions avec le contrat intelligent.

En ce qui concerne les inconvénients, les opérations sont lentes et ont tendance à être coûteuses car chaque transaction doit être minée dans un bloc et les interactions de contrats intelligents deviennent plus coûteuses à mesure que leur complexité augmente.

Systèmes centralisés vs systèmes décentralisés. Source : Mobilmindz

De plus, les échanges décentralisés sont plus sujets aux piratages et aux exploits en raison de la nature publique de leur code. En cas d’échec, les victimes (commerçants) n’ont personne à qui rendre des comptes car il n’y a pas d’entité centrale responsable du service.

Des exemples d’échanges décentralisés sont Uniswap, Sushiswap, PancakeSwap, Bancor, Balancer, etc. En revanche, parmi les échanges centralisés les plus célèbres figurent Coinbase, Binance, Kraken, Huobi, FTX, entre autres.

Jack Dorsey veut un DEX centré sur Bitcoin, et ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît

En raison de leur complexité, les DEX ont tendance à être construits sur des blockchains de deuxième génération. Bitcoin est une blockchain de première génération car elle permet uniquement d’envoyer et de recevoir des jetons. Ethereum et Binance Smart Chain sont des blockchains de deuxième génération car elles permettent la création de programmes et de contrats intelligents. C’est-à-dire qu’ils prennent en charge la programmation de transactions complexes car ils sont en tournée complète.

Mais Jack est un maximaliste de Bitcoin et recherche que son DEX soit fondamentalement orienté vers la crypto-monnaie n ° 1.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur la façon dont il prévoit d’atteindre son objectif. Pourtant, comme l’a révélé Mike Brock, directeur général de TBD chez Square, une grande partie du code sera probablement développée sur RSK. Cette solution de couche 2 permet l’exécution de contrats intelligents sur le réseau Bitcoin.

Nous aimerions que cela soit natif de Bitcoin, de haut en bas. Et cela nous amène à considérer des choses comme @RSKsmart. Cependant, les écarts nécessaires pour construire cela peuvent être trop importants, ce qui nous amènerait également à considérer d’autres chaînes comme un pont. – Mike Brock (@brockm) 27 août 2021

Bisq, une plate-forme décentralisée orientée Bitcoin qui existe depuis plusieurs années, a contacté Jack pour proposer une sorte d’intégration. Le PDG de Twitter a aimé l’idée.

Peut-être y aura-t-il une autre intégration dans un avenir proche.

